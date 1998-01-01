Новости Туристическую отрасль страны теперь будет курировать Максим Решетников Эксперты обсуждают, чего ждать турбизнесу от смены руководства Минэкономразвития, в чьем ведомстве сейчас находится туристическая отрасль

Как говорится в подписанном вчера вечером Указе Президента России Владимира Путина «О структуре федеральных органов исполнительной власти», в новом правительстве Ростуризм по-прежнему будет подведомственным агентством Минэкономразвития РФ. В свою очередь, в соответствии с указом президента от 21 января 2020 года новым министром экономического развития Российской Федерации стал Максим Решетников, ранее занимавший должность губернатора Пермского края. Напомним, что Минэкономразвития с осени 2018 года курирует в правительстве туристскую отрасль и занимается разработкой законов и подзаконных актов в сфере туризма. По информации СМИ, г-н Решетников родился в Перми 11 июля 1979 года. Окончил Пермский государственный национальный исследовательский университет. С 2010 по 2011 — первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, а с 2012 по 2017 — министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы. Занимал пост губернатора Пермского края с сентября 2018 года, выиграв выборы с результатом 82%. Г-н Решетников женат, воспитывает сына и двух дочерей. Имеет степень кандидата экономических наук. Что касается других важных для туризма министерских назначений, то министром культуры назначена глава Департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова. С 2012 года эту должность занимал Владимир Мединский. Сообщается, что г-жа Любимова родилась 31 декабря 1980 года. Окончила факультет журналистики МГУ и факультет театроведения ГИТИСа (РАТИ). Известна как сценарист, продюсер и шеф-редактор более 80 документальных фильмов. С января 2018 г. она возглавляла Департамент кинематографии Министерства культуры. Также вчера было объявлено, что Евгений Дитрих сохранил пост министра транспорта РФ в новом составе правительства. Г-н Дитрих был назначен главой Минтранса в мае 2018 г., до этого он занимал пост первого заместителя министра транспорта. Говоря о переменах в руководстве Минэкономразвития, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», в беседе с нами отметил: «Рано пока что говорить об ожиданиях и изменениях в связи с этим назначением. Новый глава Минэкономразвития никогда не сталкивался с туристической отраслью, она ему не знакома. Поэтому ближайшие 2-3 месяца он будет входить в курс дела. На это время все процессы замрут, поскольку у нас принято исполнять поручение начальства, а оно не может пока давать никаких поручений. Но я думаю, что вникать во все тонкости нашей отрасли он будет не в первую очередь. Ближе к апрелю уже будет видно, чего нам ожидать». В свою очередь, издатель «Вести Туризм» Юрий Щегольков считает, что «отрасль, похоже, опять теряет регулятора. То есть министерство экономики никто не упраздняет, но судите сами. Вот был министр спорта, туризма и молодежной политики г-н Мутко, и даже курирующим вице-премьером он у нас был - и нет его. Или Ольга Голодец - только-только она вникла в понятие "туристский маршрут" - и опять ее нет. Или вот г-н Мединский - уж сколько лет он и возглавляемое им министерство занималось туризмом, - и вот нет уже и туризма в этом министерстве... И вот свежий вроде бы совсем министр экономики Орешкин - только-только написали при нем новую стратегию развития туризма, еще, можно сказать, чернила не высохли - и опять не получается - приходит на его место новый человек, а он приведет с собой, вероятно, новых заместителей, и ведь наверняка никто не работал там ни в отеле, ни в туристической компании. И надо будет заново объяснять человеку, что трансфер в туризме – это не то же самое, что трансфер в финансах...» /TOURBUS.RU

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