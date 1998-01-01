Крупнейшая сеть здравниц России ждет встречи с профессионалами туризма

В ходе предстоящей серии региональных workshop «Турбизнес» объединение «Профкурорт» представит все возможности санаторно-курортного лечения в более чем трех сотнях своих здравниц

Марина Розанова, коммерческий директор АО «СКО ФНПР «Профкурорт»:

- «ПРОФКУРОРТ» специализируется на санаторно-курортном лечении и оздоровительном отдыхе в здравницах и пансионатах Кавказских Минеральных Вод, Черноморского побережья, средней полосы и других регионов России.

На сегодняшний день это крупнейшая сеть страны, объединяющая более 300 здравниц Российской Федерации - от Дальнего Востока до Калининградской области.

Санатории и дома отдыха объединения — это высокий уровень медицинского обслуживания, комфортные условия проживания, качественное питание и высококвалифицированное профилактическое обследование.

Приглашаем профессионалов туризма посетить наши семинары от ведущих специалистов и workshop, где вы сможете проконсультироваться, узнать интересующую вас информацию и обсудить условия сотрудничества.

Мы будем рады видеть вас на workshop «Турбизнес» в вашем городе!

Фестиваль круизов - 2020

20 февраля 25 февраля Санкт-Петербург Москва



Календарь workshop «Турбизнес ВЕСНА-2020»

11 марта 12 марта 13 марта Белгород Воронеж Липецк

23 марта 24 марта 25 марта 26 марта 27 марта Ставрополь Краснодар Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань

30 марта 31 марта 1 апреля 2 апреля 3 апреля Ижевск Уфа Самара Казань Н.Новгород

6 апреля 7 апреля 8 апреля 9 апреля 10 апреля Пермь Екатеринбург Челябинск Тюмень Сургут

13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля 17 апреля Тверь Ярославль Кострома Владимир Тула

20 апреля 21 апреля 22 апреля Мурманск Санкт-Петербург Архангельск

22 апреля 23 апреля 24 апреля Иркутск Красноярск Новосибирск

24 апреля Минск

28 апреля Баку

30 апреля Ереван



Статистика посещаемости workshop «Турбизнес» профессиональными посетителями:

Белгород 70, Воронеж 90, Липецк 60, Ставрополь 70, Краснодар 200, Ростов-на-Дону 180, Волгоград 120, Астрахань 70, Ижевск 80, Уфа 120, Самара 200, Казань 180, Н. Новгород 150, Пермь 100, Екатеринбург 200, Челябинск 140, Тюмень 150, Сургут 40, Тверь 50, Ярославль 70, Кострома 50, Владимир 60, Тула 80, Мурманск 60, Санкт-Петербург 130, Архангельск 80, Минск 100, Баку 90 и Ереван 80.



Отдел workshop медиахолдинга “Турбизнес”:

(495) 723-72-72, wshotels@tourbus.ru

www.tb-workshop.ru



Руководитель отдела: Людмила Сивова - L.sivova@tourbus.ru

Зам. руководителя отдела: Перова Виктория - perova@tb-workshop.ru

Координатор отдела: Илья Плясунов - wshotels@tourbus.ru

Менеджер отдела: София Гроот Куркамп wshotels@tourbus.ru



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