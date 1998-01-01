Новости Высокопоставленный китайский дипломат и российские профессионалы туризма разошлись в оценке доходов от гостей из Поднебесной Эксперты, работающие на рынке въездного туризма, прокомментировали открытое письмо от имени и. о. генконсула КНР

Вчера временно исполняющий обязанности генерального консула КНР в Петербурге г-н Чжан Вэй распространил в СМИ информацию о том, что приносят России туристы из Китая. И привел цифры, которые, по его мнению, характеризуют это направление. Однако специалисты сферы турбизнеса считают, что некоторые из приведенных им доводов вызывают сомнение, поскольку только частично отражают картину, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. О чем говорит г-н Чжан Вэй? О том, что число граждан Китая, посетивших Россию в 2018 году, достигло 2,037 млн и для РФ КНР является одной из крупнейших стран въездного туризма. «Согласно статистике, в 2018 году Россия заняла 9-е место среди 20-ти самых популярных у китайских туристов направлений», – констатирует автор, отмечая, что в 2019 году число китайских туристов, посетивших Петербург, достигло 1,3 млн и они уверенно занимают первое место среди иностранных гостей города. При этом дипломат утверждает, что «стремительный рост числа китайских туристов придал мощный импульс экономическому развитию России: день ото дня увеличивается стимулирующая роль китайского туризма в сфере развития городской экономики, социальной занятости, культуры и окружающей среды». И подтверждает это тем, что, по данным ФТС РФ, по объему покупок по системе Tax Free китайские туристы занимают первое место среди иностранных туристов в России. В частности, из 32 тыс. документов Tax Free на общую сумму более 1,8 млрд рублей 70% были получены от китайских туристов, а во время ЧМ-2018 сумма беспошлинных покупок китайских туристов достигла 670 млн рублей (70,8% от общей суммы покупок, совершенных иностранными туристами). Кроме того, автор утверждает, что «годовой доход России за предоставленные только китайским туристам международные транспортные услуги составил около 36 млрд рублей, из которых доход за комплексные услуги аэропортов 1,3 млрд, РЖД получает 15 млрд рублей в год, а российская автосервисная компания на приеме только китайских туристов имеет доход в миллиард рублей ежегодно». По его мнению, китайские туристы приносят 7 млрд рублей в год за проживание (гостиницы, отели и т. д.), а каждый китайский турист в среднем посещает 4 музея, тем самым генерируя доход российских музеев размером не менее 2,5 млрд рублей в год. И делает вывод о том, что «в 2019 году китайские туристы потратили в России более 70 млрд рублей», а «быстрый рост числа китайских туристов значительно способствовал пополнению государственного бюджета и экономическому развитию России». Что думают по этому поводу в среде турбизнеса? Виктория Баргачева, президент Санкт-Петербургской ассоциации гидов-переводчиков китайского языка, отмечает, что в данном случае ни слова не говорится о негативных явлениях, сопровождающих рост безвизового турпотока из КНР. О криминализации бизнеса, вытеснении целых секторов отечественных предпринимателей и работников в сфере туризма, создании замкнутых трансграничных картельных схем и т. п. «Везде говорится лишь о том, сколько потратили китайские туристы, подразумевая, что все эти деньги остались в России, – констатирует она. - При этом мы знаем, что одной из основных проблем въездного туризма из КНР является то, что основная часть денег, потраченных ими, в России не остается. Поэтому и говорить о том, сколько туристы потратили, достаточно бессмысленно». По ее мнению, отдельные немногочисленные случаи, когда российские коммерческие структуры зарабатывают на гостях из Китая - это частная специфическая ситуация, которая вовсе не отражает картины в целом. «Из практики мы знаем, что основные доходы от туризма получают только теневики, в то время как местные жители, работники и бюджеты - самый минимум», - говорит Виктория Баргачева. По оценке главы компании «Луна» Константина Яхонтова, деньги, которые фактически остаются в России, в основном также остаются в руках китайской диаспоры, членам которой туризм из КНР приносит огромные доходы. «Часть из этих денег используется для массовой покупки коммерческой и жилой недвижимости, что уже стало причиной социальной напряженности среди жителей Васильевского острова, - полагает он. – А те музеи, которые посещают китайские туристы, страдают от овертуризма и заявляют о том, что не могут принять желающих и вынуждены отказывать или создавать неудобства другим посетителям, включая российских граждан». При этом, по его мнению, «теневые схемы китайского туризма построены таким образом, что перераспределение турпотока на другие музеи практически невозможно». /TOURBUS.RU

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