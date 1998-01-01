Экспресс сможет доставить туристов из Москвы в Хельсинки за шесть часов

«У Финляндии есть интерес к проекту, который мог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях - мы готовы продолжать обсуждение этой инициативы с вашим правительством», - заявил министр по делам развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари во время своего недавнего визита в Москву. Однако проект появления скоростного железнодорожного сообщения между столицами Суоми и РФ, который имеется ввиду, пока далек от реализации, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Со своей стороны, в РЖД подтвердили, что финская сторона продолжает интересоваться вопросом создания высокоскоростного движения на маршруте Хельсинки-Москва. При этом речь идет о появлении поезда, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов. Однако как это сделать, пока не очень ясно, поскольку высокоскоростную магистраль между Москвой и Петербургом (по ней движутся поезда «Сапсан») эксплуатирует РЖД, а на маршруте между Хельсинки и Петербургом работают поезда Allegro — это совместный проект РЖД и финских железных дорог VR, реализуемый на территории обеих стран.

При этом время в пути между двумя российскими столицами на «Сапсане» составляет от 3,5 до 4 часов, а добраться из Питера до Хельсинки можно за 3,5 часа.

С учетом того, что прямому поезду потребуется остановиться в Петербурге и проехать через него, при существующих скоростях движения (до 250 км/ч) добраться из Москвы в Хельсинки по «железке» вряд ли удастся менее чем за 7,5-8 часов в то время, как перелет (1 час 40 минут) даже с учетом времени приезда и отъезда из аэропортов вряд ли превысит 5 часов.

И если на маршруте между Москвой и Петербургом «Сапсаны» сейчас запросто конкурируют с самолетами, в случае поездки Москва-Хельсинки перелет, скорее всего, все же окажется предпочтительнее.

Между тем спрос на высокоскоростные перевозки из Питера в Хельсинки растет: в 2019-м Allegro перевезли более 557 тыс. человек, увеличив показатель, по сравнению с 2018-м, почти на 16%. Но и обычный поезд «Лев Толстой», курсирующий между Москвой и Хельсинки, перевез на 18% пассажиров больше (около 81,6 тыс.).

«Уровень востребованности поездок между теми или иными пунктами определяет целый ряд факторов, среди которых основными являются продолжительность, цена и удобство, - считает эксперт по транспорту Сергей Романцов. - Добираться из Питера в Москву на «Сапсане», при сравнимой с полетом на самолете общей длительностью поездки и стоимости, нередко просто удобнее — состав отправляется из центра города и прибывает в центр другого.

В случае поездки из Москвы в Хельсинки по времени самолет очевидно быстрее, да и цена на перелет может оказаться не выше. Поэтому и полной уверенности в том, что поездка на высокоскоростном поезде между столицами РФ и Финляндии будет пользоваться спросом, нет».



К тому же неясен и вопрос о том, кто может быть пассажиром ВСМ между Москвой и Хельсинки. Увы, но, как известно, действие электронных виз на железную дорогу пока не распространяется, а загрузить поезда только россиянами вряд ли получится.

К примеру, на Allegro только половина пассажиров — граждане РФ, тогда как 30% составляют финны, а остальные — жители других государств.

В этой связи желание финской стороны «выпрямить» высокоскоростное движение на маршруте Хельсинки — Москва понятно, но вряд ли будет реализовано скоро. И этот процесс в целом напоминает ситуацию вокруг обсуждения проекта продления маршрута Allegro до Турку: вопрос тоже обсуждается много лет, однако до сих пор идея «дотянуть» ВСМ до побратима Петербурга так и не удалось претворить в жизнь.

/TOURBUS.RU