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Опубликован рейтинг лучших туроператоров по Анталье/ Метель и шквальный ветер ожидаются в Крыму/ Буйный пассажир, летевший из Бангкока в Новосибирск, стал фигурантом уголовного дела

Опубликован рейтинг лучших туроператоров по Анталье

Число организованных туристов, посетивших турецкую Анталью в 2019 году, составило 13,8 млн человек, это на 13% больше, чем в 2018 году, следует из данных турецкого аналитического центра Turizm Databank.

Согласно исследованию, лидером рейтинга с долей в организованном въездном турпотоке 14% стал холдинг TUI, второе место заняла компания Anex Tour с долей 11,2%, третье – ODEON Tours (его доля – 10,6%), который принимает в Турции клиентов российских туроператоров Coral Travel и Sunmar.

В первую пятерку туроператоров на въездном рынке Антальи также вошли компания FTI-MPI (Meeting Point) с долей 9,4%, обслуживающая туристов из стран Западной Европы, и британский холдинг Thomas Cook с долей 9%, в состав которого до недавнего времени входил российский "Интурист".

Шестое место заняла турфирма PEGAS Touristik (7,3%), на седьмом – TEZ Tour (4,8%), на восьмом – туроператор "Библио-Глобус" (3,5%).

По данным Turizm Databank, в общей сложности на въездном организованном рынке Антальи работает около 20 туроператоров.

Как сообщает газета Haber Turk, по итогам 2019 года Анталью посетили 15,64 млн иностранных туристов, среди них лидируют россияне – 5,582 млн, за ними немцы – 2,67 млн, замыкают тройку граждане Украины – 803,68 тыс.

Метель и шквальный ветер ожидаются в Крыму

Штормовое предупреждение распространили в Крыму на четверг и ночь на пятницу из-за прогнозируемого резкого ухудшения погоды, сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в связи с прохождением холодного фронта в течение суток 23 января и ночью 24 января в Крыму ожидаются мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, метель, гололедица; усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный 20-25 м/с", — говорится в информации ведомства.

Спасатели просят жителей полуострова по возможности воздержаться от поездок на автомобилях, держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП и не оставлять машины под крупными деревьями.

Буйный пассажир, летевший из Бангкока в Новосибирск, стал фигурантом уголовного дела

Транспортные полицейские задержали в аэропорту Толмачево пассажира, нарушившего общественный порядок на борту самолета, следовавшего из Бангкока в Новосибирск, сообщает пресс-служба Управления на транспорту МВД России по СФО.

"В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение о том, что экипажу самолета, прибывающего из Бангкока, требуется помощь сотрудников полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров. По имеющейся информации, во время полета гражданин с видимыми признаками опьянения выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров.

На замечания, просьбы, а затем и требования работников авиакомпании реагировал агрессивно, а также ударил сидящую рядом женщину", — приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Нарушителем общественного порядка оказался 34-летний житель Новосибирска. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

В дальнейшем отдел дознания линейного отдела полиции возбудил уголовное дело по п. "в" ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство).

/TOURBUS.RU

