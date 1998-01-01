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На выставке Matka Travel Fair-2020 представили будущее «Туристического коридора»

Развитие совместных российско-финских турпроектов обсудили участники завершившейся в Хельсинки международной турвыставки

На только что завершившей работу в Хельсинки выставке Matka Travel Fair-2020 представители Петербурга, Ленинградской области и ряда приграничных городов Финляндии подтвердили готовность совместными усилиями развивать проект «Туристический коридор «Санкт-Петербург-Сайма», сообщает наш специальный корреспондент.

Стоит напомнить, что общий бюджет созданного властями Петербурга и Южно-Восточной Финляндии совместного туристического коридора составляет около €800 тыс., большую часть которого составляет грант программы приграничного сотрудничества, который на 50% состоит из финансирования от Евросоюза, а по 25% выделяют Финляндия и российская сторона.

Реализация проекта «Туристический коридор» началась в 2019 году и довольно долго находилась на начальном этапе, однако сейчас начал работу официальный сайт проекта travelcorridor.info, который, кроме английского, в дальнейшем будет доступен на русском, финском, немецком и китайском языках, а также разработан специализированный информационно-справочный буклет проекта Lake Saimaa — St.Petersburg.

Как ранее заявлялось, в рамках совместного российско-финского проекта «Туристический коридор» может быть создано 60 новых маршрутов, объединяющих Петербург с четырьмя городами озерного района Саймаа, и если на начальном этапе разработчики проекта рассчитывают на привлечение около 200 тыс. туристов, в дальнейшем потенциальный турпоток может составить до 1 млн человек ежегодно.

В первый же день работы выставки Matka Travel Fair-2020 состоялась организованная Информационно-туристским центром Ленинградской области встреча профессионалов, на которой не только были представлены туристские ресурсы региона, но и обсуждены вопросы приграничного сотрудничества в рамках проекта «Россия – Юго-Восточная Финляндия». Кроме того, в рамках развития сотрудничества специалисты «Городского туристско-информационного бюро» Петербурга и генеральный директор АО «Рашен Турс» Петер Холст обсудили вопрос открытия официального офиса Visit Petersburg в Хельсинки летом этого года.

Как считает глава комитета по развитию туризма Смольного Евгений Панкевич, «в результате успешной совместной работы образуется синергия, которая позволяет достигать наилучшего взаимовыгодного результата».

В свою очередь, директор регионального маркетингового агентства GoSaimaa Юха Сорьонен не раз говорил о том, что «такое сотрудничество, безусловно, выгодно всем сторонам проекта, поскольку позволяет привлекать дополнительных клиентов».

«Особенно важно то, что это позволяет совместными усилиями продвигать наши региональные продукты на общем рынке, тем самым привлекая гостей из третьих стран», - считает он.

/TOURBUS.RU