Новости Туристов предупреждают о стремительном распространении неизвестного ранее опасного коронавируса Роспотребнадзор, ВОЗ и туроператоры комментируют случаи появления опасной пневмонии не только в Китае, но и в Таиланде, Гонконге и Южной Корее

Как сообщают СМИ, на завтрашний день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала заседание чрезвычайного комитета из-за вспышки коронавируса в Китае неизвестного происхождения. Комитет должен определить, является ли вспышка пневмонии чрезвычайной ситуацией международного значения, и дать рекомендации по сдерживанию распространения вируса. Ранее ВОЗ оценивала риск вспышки пневмонии неясной этиологии в Китае в целом как высокий на национальном уровне и как умеренный на региональном уровне, однако с учетом новых данных рекомендации могут быть пересмотрены. В то же время пока что ВОЗ "не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю". Напомним, что вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре, а ее возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, чей геном уже расшифрован и опубликован. По последним данным, новый вирус лабораторно подтвержден у 291 человека в Китае, сообщается о шести летальных исходах. Предварительно, вспышка связана с рынком морепродуктов. Случаи заболевания коронавирусом отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде. Медицинские власти Австралии начали проверку всех пассажиров, прибывающих в страну из города Ухань, аналогичные меры введены в трех аэропортах США и в Таиланде. Роспотребнадзор сегодня заявил, что, «в целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в Российской Федерации, выезжающим в КНР российским туристам необходимо соблюдать меры предосторожности и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации». Роспотребнадзор также рекомендует выезжающим в Китай туристам "уточнять эпидемиологическую ситуацию, не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду, не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных, использовать средства защиты органов дыхания (маски), мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи, при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допуская самолечения". Ведомство советует при обращении за медицинской помощью в России информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР. Академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, в свою очередь, считает, что китайские специалисты не сразу оценили масштаб угрозы в связи с распространением нового коронавируса. "Не надо панику сеять, но ситуация серьезная, конечно. Это повторение 2002 года, когда у нас был SARS — тяжелый острый респираторный синдром, это ближневосточный коронавирус", — заявил г-н Онищенко "Интерфаксу" . Г-н Онищенко напомнил, что ситуацию осложняет традиционное празднование Нового года в Китае, которое начнется 25 января и вызовет значительную внутреннюю и внешнюю миграцию в стране. В результате есть вероятность, что вирус может быть завезен в Хабаровск, Благовещенск и другие города Дальнего Востока. Вторая возможная причина опасения — ожидаемый подъем респираторных заболеваний в России, который должен начаться в ближайшее время. "Соединение этих двух явлений нужно без паники, но очень внимательно и ответственно преодолеть. Поэтому нужны соответствующие меры", — сказал г-н Онищенко. Как отметил в беседе с нами Евгений Глотов, руководитель отдела маркетинга компании China Travel, «отказов от поездок в Китай у нас еще не было, но туристы звонят с вопросами, они обеспокоены информацией о новом вирусе, публикуемой в СМИ. Наши китайские партнеры никаких заявлений не делали, работа идет в штатном режиме. Мы отвечаем на все вопросы от наших клиентов, даем рекомендации соблюдать правила гигиены, не есть в подозрительных местах, а лучше всегда советоваться с нашими гидами, пить только бутилированную воду. Что касается Южной Кореи и Таиланда – мы только сегодня узнали о выявлении вируса на территории этих стран. Партнеры нам сообщили, что будет собран саммит по данному вопросу. Никакой дополнительной информации пока не поступало». /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка