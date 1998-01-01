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21 января
Туристов предупреждают о стремительном распространении неизвестного ранее опасного коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ и туроператоры комментируют случаи появления опасной пневмонии не только в Китае, но и в Таиланде, Гонконге и Южной Корее
Как сообщают СМИ, на завтрашний день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала заседание чрезвычайного комитета из-за вспышки коронавируса в Китае неизвестного происхождения. Комитет должен определить, является ли вспышка пневмонии чрезвычайной ситуацией международного значения, и дать рекомендации по сдерживанию распространения вируса. Ранее ВОЗ оценивала риск вспышки пневмонии неясной этиологии в Китае в целом как высокий на национальном уровне и как умеренный на региональном уровне, однако с учетом новых данных рекомендации могут быть пересмотрены.
В то же время пока что ВОЗ "не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю".
Напомним, что вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре, а ее возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, чей геном уже расшифрован и опубликован. По последним данным, новый вирус лабораторно подтвержден у 291 человека в Китае, сообщается о шести летальных исходах. Предварительно, вспышка связана с рынком морепродуктов.
Случаи заболевания коронавирусом отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде. Медицинские власти Австралии начали проверку всех пассажиров, прибывающих в страну из города Ухань, аналогичные меры введены в трех аэропортах США и в Таиланде.
Роспотребнадзор сегодня заявил, что, «в целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в Российской Федерации, выезжающим в КНР российским туристам необходимо соблюдать меры предосторожности и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации».
Роспотребнадзор также рекомендует выезжающим в Китай туристам "уточнять эпидемиологическую ситуацию, не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду, не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных, использовать средства защиты органов дыхания (маски), мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи, при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допуская самолечения".
Ведомство советует при обращении за медицинской помощью в России информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.
Академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, в свою очередь, считает, что китайские специалисты не сразу оценили масштаб угрозы в связи с распространением нового коронавируса. "Не надо панику сеять, но ситуация серьезная, конечно. Это повторение 2002 года, когда у нас был SARS — тяжелый острый респираторный синдром, это ближневосточный коронавирус", — заявил г-н Онищенко "Интерфаксу" .
Г-н Онищенко напомнил, что ситуацию осложняет традиционное празднование Нового года в Китае, которое начнется 25 января и вызовет значительную внутреннюю и внешнюю миграцию в стране. В результате есть вероятность, что вирус может быть завезен в Хабаровск, Благовещенск и другие города Дальнего Востока.
Вторая возможная причина опасения — ожидаемый подъем респираторных заболеваний в России, который должен начаться в ближайшее время. "Соединение этих двух явлений нужно без паники, но очень внимательно и ответственно преодолеть. Поэтому нужны соответствующие меры", — сказал г-н Онищенко.
Как отметил в беседе с нами Евгений Глотов, руководитель отдела маркетинга компании China Travel, «отказов от поездок в Китай у нас еще не было, но туристы звонят с вопросами, они обеспокоены информацией о новом вирусе, публикуемой в СМИ.
Наши китайские партнеры никаких заявлений не делали, работа идет в штатном режиме. Мы отвечаем на все вопросы от наших клиентов, даем рекомендации соблюдать правила гигиены, не есть в подозрительных местах, а лучше всегда советоваться с нашими гидами, пить только бутилированную воду.
Что касается Южной Кореи и Таиланда – мы только сегодня узнали о выявлении вируса на территории этих стран. Партнеры нам сообщили, что будет собран саммит по данному вопросу. Никакой дополнительной информации пока не поступало».
/TOURBUS.RU
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