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«ВодоходЪ» выходит на рынок с пятизвездочными круизами по Енисею

Путешествие от Красноярска до Дудинки протяженностью несколько тысяч километров займет 11 дней

Как сообщили нам в компании, российский оператор речных круизов «ВодоходЪ» в новом сезоне впервые запустит маршрут по Енисею в премиальном сегменте речной экспедиции.

Уже во второй половине мая лайнер «Максим Горький» отправится сначала в короткие круизы из Красноярска, а с 6 июня выйдет на основной маршрут Красноярск — Дудинка. Путешествие протяженностью несколько тысяч километров для отечественных и зарубежных туристов продлится 11 дней при движении из Красноярска в Дудинку11 и 13 дней — в обратном направлении.

Таким образом, они смогут воочию полюбоваться всеми потайными уголками Сибири и пересечь три раза полярный круг.

В путешествие туристы отправятся на четырехпалубном теплоходе «Максим Горький», прошедшем в прошлом году глубокую модернизацию до уровня 5*.

Специально для этого маршрута круизный лайнер оборудовали лодками типа «Зодиак» для высадки туристов в примечательных местах, потому что причальная инфраструктура на Енисее не так хорошо адаптирована для приема круизных судов в сравнении с причалами на Волге.

Генеральный директор компании Ришат Багаутдинов принимал активное участие в разработке этого маршрута. «Главное для будущих участников экспедиции — это настрой на интересное путешествие, готовность к сильным эмоциям, гастрономическим и природным открытиям. У енисейской Сибири настолько мощная энергетика, что после завершения тура его яркие образы будут постоянно будоражить вашу память», — говорит Ришат Багаутдинов.

Напомним, что «ВодоходЪ» — крупнейший российский оператор речных круизов и туристический оператор полного цикла, объединяющий под своим управлением все звенья цепочки обслуживания: перевозку, питание, экскурсионное обслуживание, развлекательные программы, подготовку персонала.

Более 15 лет компания организует круизы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода и Казани по главным рекам европейской части России и популярным туристическим маршрутам. Во флоте «ВодоходЪ» насчитывается 26 круизных лайнеров.

/TOURBUS.RU