Новости Wizz Air полетит из Северной столицы по четырем новым направлениям Эксперты обсуждают, насколько заинтересуют петербургский туррынок новые рейсы европейского лоукостера в Словакию, Литву и на Балканы

В ходе пресс-конференции, посвященной новинкам лоукостера на рынке авиаперевозок Северной столицы, генеральный директор Wizz Air Джозеф Варади сообщил, что уже в июне и июле 2020-го лайнеры руководимой им компании отправятся из Петербурга, в дополнение к Венгрии и Англии, в Словакию, Румынию, Литву и Болгарию. Рейсы по цене от 29,99 евро (в одну сторону, с учетом налогов) станут выполнять в Братиславу (с 1 июня, 4 раза в неделю), Вильнюс (с 3 июня, 2 раза в неделю), Бухарест и Софию (с 1 и 2 июля соответственно, трижды в неделю) в рамках режима седьмой степени свободы воздушного пространства. Как заявил во время представления новинок в одном из отелей Петербурга руководитель Wizz Air Джозеф Варади, «сегодняшнее заявление подчеркивает наше стремление создавать все больше и больше недорогих туристических возможностей для российских путешественников». «Новые направления полетов расширяют нашу маршрутную сеть и предоставляют постоянно увеличивающийся выбор доступных перелетов по европейским направлениям на одном из самых молодых воздушных флотов, - подчеркнул он. - Вместе с недавно введенными электронными визами и седьмой степенью свободы воздуха Петербург становится еще более привлекательным туристическим направлением». При этом глава Wizz Air особо отметил, что перевозчик заинтересован в долгосрочном стратегическом развитии на российском рынке. В свою очередь, генеральный директор управляющей аэропортом Пулково компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) Леонид Сергеев сообщил, что «сегодня Пулково имеет беспрецедентные условия для развития международного авиационного хаба. Комплекс мер включает седьмую степень свободы воздуха, возможность гибкого управления тарифами на обслуживание рейсов и электронные визы для въезда в Петербург и Ленинградскую область. Мы первыми в стране предлагаем зарубежным авиакомпаниям уникальные рыночные условия». В связи с чем он подтвердил, что в 2020-м «абсолютно точно» будет превзойден рубеж пассажиропотока аэропорта в 20 млн человек. И, скорее всего, показатель вырастет более чем на 9%, до уровня чуть выше 21 млн. При этом объявленная программа расширения маршрутной сети Wizz Air в Петербурге оказалась не такой масштабной, как предполагалось ранее. Стоит напомнить, что после переговоров осенью 2019 года между губернатором города Александром Бегловым и генеральным директором венгерской авиакомпании Джозефом Варади речь шла о вероятном расширении маршрутной сети лоукостера до 13 направлений, а также о базировании части новых лайнеров перевозчика в Пулково. Пока в рамках седьмой степени свободы воздуха объявлено о запуске рейсов по четырем направлениям, однако стороны не исключают, что постепенно к ним могут добавиться и другие. Глава Wizz Air подчеркнул, что те направления, которые будут открыты летом, приведут к значительному росту пассажиропотока компании в Петербурге. По его словам, если в 2019 году ее услугами воспользовались около 120 тыс. человек, в 2020-м компания собирается обслужить более 400 тыс. и намерена продолжать работу по значительному расширению маршрутной сети. «Планируемые к открытию направления могут быть интересны турбизнесу и самостоятельным туристам в разной степени, - считает глава компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская. – Не зря, к примеру, наибольшая частота установлена в Братиславу: прямой рейс из Петербурга в столицу Словакии по предлагаемым ценам почти наверняка будет востребован, поскольку открывает возможность быстро отправить клиентов в страну с широким спектром видов отдыха». В свою очередь, менеджер компании «Путешествуем вместе» Марина Делицой уверена, что каждое из предлагаемых направлений может найти своего пассажира. «Наиболее интересны, на мой взгляд, направления в Словакию и Румынию, - считает она. – Причем если первое в Петербурге довольно хорошо известно, второе пока мало «раскручено» и многие туристы захотят отправиться туда даже из любопытства. Вместе с тем со временем Румыния, имеющая хорошие как морские, так и горные курорты, вполне может конкурировать за клиента с соседними странами». /TOURBUS.RU

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