В минувшем году жители Земли совершили полтора миллиарда турпоездок

Число совершенных во всем мире в 2019 году международных туристических поездок достигло 1,5 млрд, прирост по сравнению с 2018 годом составил 4%, следует из данных Всемирной турорганизации ООН (UNWTO).

"В 2019 году во всем мире было зафиксировано 1,5 млрд туристических прибытий. Рост международного туризма продолжается уже десятый год подряд. Прирост на 4% по сравнению с предыдущим годом и такой же прирост, запланированный на 2020 год, говорит о том, что туризм стал одной из самых быстрорастущих и стабильных отраслей мировой экономики", — говорится в сообщении организации.

Как отмечается, рост международного туризма в 2019 году наблюдался во всех регионах мира. Однако он оказался ниже ожидаемого из-за предстоящего Brexit, краха холдинга Thomas Cook, геополитической напряженности и глобального экономического спада. Особенно эти события затронули Европу, Азию и Тихоокеанский регион.

По данным организации, в 2019 году число поездок на Ближний Восток выросло на 8%, в Азию – на 5%, в Африку – на 4%. Число путешествий в Европу несколько снизилось по сравнению с предыдущими годами, тем не менее регион продолжает лидировать по числу международных прибытий – 743 млн иностранных гостей (плюс 4%). Северную и Южную Америку туристы посещали на 2% чаще, чем годом ранее. При этом число поездок в Южную Америку заметно снизилось из-за протестов в ряде стран.

"В 2020 году мы ожидаем роста международного туризма также на 3-4%. Крупнейшие международные события, такие как летние Олимпийские игры в Токио или выставка Expo 2020 в Дубае должны положительно повлиять на прирост турпотоков", — подчеркивают в UNWTO.

Расходы туристов в зарубежных поездках в 2019 году продолжали расти, особенно в странах, принимающих наибольшее число иностранных гостей. Так, Франция сообщила о росте расходов туристов на 11%, США – на 6%. В то же время Бразилия и Саудовская Аравия заявили о снижении расходов туристов.

"Число стран, получающих от туризма более миллиарда долларов в год, удвоилось с 1998 года. 2020 год объявлен UNWTO Годом развития сельского туризма, и мы надеемся, что это будет способствовать подъему сельских территорий, стимулированию экономического роста, созданию новых рабочих мест и развитию культуры", — цитирует пресс-служба UNWTO генерального секретарь организации Зураба Пололикашвили.

/TOURBUS.RU