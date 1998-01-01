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Турецкие рестораны обязали указывать состав блюд/ Свердловчанка отсудила компенсацию за замену в туре посещения храма на ликеро-водочный завод/ "Уральские авиалинии" сделают рейс из Екатеринбурга в Мюнхен круглогодичным

Турецкие рестораны обязали указывать состав блюд

Рестораны и другие заведения общепита в Турции с 1 января обязали указывать полный состав блюд и наличие в них аллергенов, сообщает телеканал A Haber.

"С 1 января все заведения общепита в Турции, в том числе рестораны в отелях, обязаны информировать потребителей о составе блюд – в частности, указывать аллергены, калорийность и содержание сахара. Информация будет доступна в меню, на специальных досках и плакатах", — передает телеканал.

Таким образом, посетители турецких ресторанов смогут узнать о наличии в блюде таких аллергенов, как глютенсодержащие злаки, яйца, горчица, сельдерей, арахис, люпин, рыба, соя, орехи, ракообразные и моллюски, семена кунжута, молоко и продукты их переработки, диоксид серы и сульфиды.

Кроме того, состав и аллергены будут указаны на расфасованных продуктах.

Свердловчанка отсудила компенсацию за замену в туре посещения храма на ликеро-водочный завод

Жительница Красноуфимска (Свердловская область) отсудила моральную компенсацию у туроператора за изменение программы автобусного тура, вместо визита в храм ей предложили посетить магазин при ликеро-водочном заводе, сообщает пресс-служба облсуда.

"С ООО "Туроператор Регион Поволжье" в счет компенсации морального вреда будет взыскано 3 тыс. рублей и штраф в размере 1 500 рублей", — говорится в сообщении.

В январе 2018 года женщина за 32,5 тыс. рублей приобрела в турагентстве двухдневный автобусный тур из Перми в Великий Устюг. В программу входила обзорная экскурсия по городу и посещение храма Прокопия Праведного.

Но после отъезда из Перми гид сообщил путешественникам об изменении программы первого дня: вместо посещения храма им была предложена экскурсия по заводу Северной Черни, посещение салона этой фабрики, а также магазина при Устюгском ликеро-водочном заводе.

По приезде женщина направила претензию в турагентство, но оно оставило ее без удовлетворения. Тогда женщина подала иск в городской суд к турагентству, где потребовала вернуть ей 15 тыс. рублей от стоимости тура, а также выплатить неустойку в размере 67,9 тыс. рублей, 10 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда и оплатить понесенные ею расходы. Также путешественница попросила суд привлечь в качестве соответчика туроператора.

Красноуфимский суд отказался удовлетворить исковые требования женщины, и она обратилась в облсуд. Он постановил взыскать с туроператора средства в счет возмещения причиненного ей морального вреда.

"Уральские авиалинии" сделают рейс из Екатеринбурга в Мюнхен круглогодичным

Авиакомпания "Уральские авиалинии" ввела в летнее расписание рейс Екатеринбург – Мюнхен, тем самым он станет круглогодичным, сообщила пресс-служба авиакомпании.

В настоящее время рейсы выполняются каждую субботу на самолетах A320neo. Время в пути составляет 5 часов 10 минут.

В пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу" уточнили, что в летнем расписании данный рейс появился впервые. Согласно расписанию на сайте аэропорта Кольцово, кроме "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга в Мюнхен больше не летает ни одна авиакомпания.

/TOURBUS.RU



