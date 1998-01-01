Новости OblakaTravel позовет на рыбалку в Японию OblakaTravel представит в ходе весенней серии workshop «Tурбизнес» свои новые авторские маршруты в Японию, Испанию и Финляндию

Генеральный директор компании OblakaTravel Ирина Петухова:

Туроператор OblakaTravel c 2012 года занимается организацией путешествий по Европе, Азии, Африке, в Северную и Южную Америку. С нами для вас будут доступны даже малоизвестные города Южной Кореи, Японии, Новой Зеландии, Канады и любого континента. Также в нашей базе вы найдете классические варианты отдыха на пляжах Италии, Испании, России. Есть оригинальные туры в Антарктиду и на Северный Полюс – всегда отыщем решение на ваш вкус. Наш девиз: живи, мечтай, путешествуй!

Команда OblakaTravel поможет вам открыть для себя любую страну с новой, неизведанной стороны.



Дорогие друзья, коллеги и партнеры! Приглашаем вас на семинары туроператора OblakaTravel. В этом году мы презентуем новые авторские маршруты по Испании. Расскажем о бюджетных вариантах отдыха, а также о событийных турах, с гарантированными датами заезда. Поговорим о рыболовных турах в Японию и экономичных программах для родителей с детьми. И конечно, обсудим неожиданные маршруты Финляндии. Будет ярко, интересно и полезно». Фестиваль круизов - 2020 20 февраля 25 февраля Санкт-Петербург Москва

Календарь workshop «Турбизнес ВЕСНА-2020» 11 марта 12 марта 13 марта Белгород Воронеж Липецк 23 марта 24 марта 25 марта 26 марта 27 марта Ставрополь Краснодар Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань 30 марта 31 марта 1 апреля 2 апреля 3 апреля Ижевск Уфа Самара Казань Н.Новгород 6 апреля 7 апреля 8 апреля 9 апреля 10 апреля Пермь Екатеринбург Челябинск Тюмень Сургут 13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля 17 апреля Тверь Ярославль Кострома Владимир Тула 20 апреля 21 апреля 22 апреля Мурманск Санкт-Петербург Архангельск 22 апреля 23 апреля 24 апреля Иркутск Красноярск Новосибирск 24 апреля Минск 28 апреля Баку 30 апреля Ереван

Статистика посещаемости workshop «Турбизнес» профессиональными посетителями:

Белгород 70, Воронеж 90, Липецк 60, Ставрополь 70, Краснодар 200, Ростов-на-Дону 180, Волгоград 120, Астрахань 70, Ижевск 80, Уфа 120, Самара 200, Казань 180, Н. Новгород 150, Пермь 100, Екатеринбург 200, Челябинск 140, Тюмень 150, Сургут 40, Тверь 50, Ярославль 70, Кострома 50, Владимир 60, Тула 80, Мурманск 60, Санкт-Петербург 130, Архангельск 80, Минск 100, Баку 90 и Ереван 80.



Отдел workshop медиахолдинга “Турбизнес”:

(495) 723-72-72, wshotels@tourbus.ru

www.tb-workshop.ru



Руководитель отдела: Людмила Сивова - L.sivova@tourbus.ru

Зам. руководителя отдела: Перова Виктория - perova@tb-workshop.ru

Координатор отдела: Илья Плясунов - wshotels@tourbus.ru

Менеджер отдела: София Гроот Куркамп wshotels@tourbus.ru



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#workshopтурбизнес #воркшоптурбизнес

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