Новости «Инфофлот» подвел итоги новогодних круизов Топ-менеджеры круизного центра рассказали о наиболее востребованных круизах в период завершившихся зимних праздников

По данным круизного центра «Инфофлот», объемы продаж новогодних и предновогодних круизов увеличились на 18-20% по сравнению с предыдущим годом. Рост интереса в компании объясняют значительным расширением линейки зарубежного круизного предложения для россиян и общей позитивной динамикой в мировой круизной отрасли. «Рост объемов продаж в праздничный период касается как морских круизов, так и путешествий по рекам Европы. Цена новогоднего круиза начиналась от 36 тысяч рублей без перелёта. Средний чек на человека в этом году составлял 75 тыс. руб. на 8 дней. Продажи также показали возрастающий интерес наших сограждан к русскоязычному сервису в зарубежных круизах, на который «Инфофлот» делает ставку в сотрудничестве со своими партнерами. По сути мы создаем дополнительный туристический продукт к его основной части: русские группы с сопровождающими от «Инфофлота», с экскурсиями, меню, бортовой газетой на русском языке и другим сервисом», - рассказал генеральный директор Круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский. Согласно итогам анкетирования, россияне высоко оценили праздничные круизы и остались довольны маршрутами, уровнем сервиса на борту лайнеров, питанием, развлекательной программой. «Кстати, с 3 по 10 января 2020 года состоялся рейс по Мозелю и Рейну, созданный непосредственно для российских туристов. В рамках круиза на борту царила особая душевная атмосфера, для участников выступали российские артисты. Путешествие по Германии прошло на борту бутик-теплохода Crucevita. Зимнее путешествие от Crucemundo и «Инфофлота» началось и завершилось в Дюссельдорфе. В пути туристов ожидали редкие стоянки, в том числе Кохем, Виннинген, Трир. Также туристы увидели Бернкастель–Кус, Рюдесхайм, древние города Кёльн и Боппард. Примечательно, что многие туристы уже изъявили желание отправиться в следующий клубный круиз, который пройдет на Дунае в 2020 году», - говорит Андрей Михайловский. Праздничный круиз на 20-палубном «золотом» лайнере Costa Diademа с 4 по 11 января с «Русской группой от Инфофлота» также пользовался большим успехом. За неделю гости побывали в ОАЭ, Омане и Катаре. Пользовался высоким спросом и новогодний круизный тур «Три континента», состоявшийся с 30 декабря по 8 января на лайнере Celestyal Crystal. За 10 дней туристы увидели 8 городов и 5 стран: Египет, Грецию, Кипр, Турцию и Израиль. Праздничные круизы по Европе на новом флагмане компании Сosta Cruises – лайнере Costa Smeralda – с 30 декабря по 6 января и с 2 по 11 января также прошли удачно с хорошей загрузкой по линии «Инфофлота». Кстати, в этот рейс можно отправиться из нескольких городов Европы, есть возможность посадки в Риме (Чивитавеккья), Барселоне, Марселе и Савоне. Туристы побывают в городах Специя (Италия) и Пальма-де-Мальорка (Испания). Рейсы по этому маршруту на новом лайнере будут актуальны до середины мая 2020 года. Ещё один лидер продаж - новогодний 15-дневный круиз на лайнере MSC Meraviglia с 29 декабря 2019 года по 12 января 2020 года. Отправиться по интереснейшему маршруту, взявшему начало в Майами, туристам предстояло на одном из самых больших и инновационных лайнеров в мире, который может принять 5700 пассажиров. /TOURBUS.RU Напоминаем, что ежегодный Фестиваль круизов традиционно пройдет в феврале в двух столицах: 20 февраля 2020 г., Санкт-Петербург, отель «Эмеральд»,

25 февраля 2020 г. , Москва, отель «Марриотт Роял Аврора». В программе Фестиваля круизов-2020: - пресс-конференция «Круизный туризм: новые возможности и перспективы роста в 2020 г.»; - workshop для специалистов; - обучающие семинары по технике продаж круизов и современным информационным технологиям; - мастер-классы, презентации и экспресс-тренинги от компаний-участников; - панельные дискуссии по современным вызовам на рынке морских и речных круизов; - анимация, фотосессия, традиционная лотерея с призами от компаний-участников и партнеров. Среди участников грядущего фестиваля - ведущие круизные операторы и агентства: «Инфофлот», Costa, PAC GROUP, «Круизный Дом МК», «Водоходъ», «Солеанс», «ВолгаWOLGA», «Мостурфлот», «Истленд», Poseidon Expeditions, «Бриз Лайн» и другие. Официальный сайт фестиваля www.festival-cruise.ru Дополнительная информация:

Ирина Ильина i.ilina@tourbus.ru +7 (495) 723-72-72/ +7 (916) 602-02-03





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