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Российский турпоток на Сейшелы вырос почти на 10%

Эксперты рассказали о причинах возвращения российских туристов на эксклюзивное направление "зимнего солнца"

Туристический поток на Сейшельские острова из России в 2019 году вырос на 9,16%. «На одно из самых элитных и дорогих туристических направлений - Сейшельские острова - по итогам 2019 г. приехало на 9,161% россиян больше, чем годом ранее. Однако это лишь компенсация «провала» 2018 г. - до докризисных показателей российского турпотока Сейшелам пока далеко.

Согласно данным Национального бюро статистики Сейшельских островов, в 2019 г. в страну прибыли 12 тыс. 403 туриста из России - это на 9,16% больше, чем в 2018 г. (11 тыс. 362)»,- сообщает АТОР.

Общий туристический поток на Сейшельские острова в прошлом году составил 384 тыс. 204 туриста, что на 6% больше, чем в 2018 г. Доля россиян в общем туристическом потоке, зарегистрированном на территории государства, – 3,22%. Наибольшее число туристов прибыло из Германии, Франции, Великобритании, Италии и ОАЭ. В списке топ-стран Россия расположилась на девятом месте по числу прибытий.

По словам экспертов АТОР, Сейшелы для россиян остаются в значительной мере туроператорским направлением, около 80% россиян, отдыхающих на Сейшелах, выбирают организацию поездки через туроператора, и лишь около 20% отдыхают на островах самостоятельно. Причиной такого распределения является отсутствие прямого авиасообщения с РФ, небольшое число отелей высокой звездности.

Беседуя с нашим корреспондентом, представитель туроператора «ВАНД» рассказал, что их клиенты интересуются зимними турами на Сейшелы, однако, по словам представителей компании, высоким спрос назвать сложно. По словам экспертов, Сейшелы остаются для наших туристов направлением дорогого индивидуального отдыха.

Со своей стороны, представители пресс-службы TEZ TOUR сообщили в беседе с нами: «Туры на Сейшелы пользуются у клиентов TEZ TOUR стабильным спросом — в текущем зимнем сезоне количество бронирований по направлению увеличилось на 20%. В основном путешественники проводят на островах 8-10 ночей. Больше половины клиентов туроператора предпочитают отдых на Сейшелах в отелях категории 5* с питанием «полупансион».

Глубина бронирования в настоящий момент достигает августа 2020 года».

/TOURBUS.RU