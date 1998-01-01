Новости На путешествия по России у молодых туристов пока что нет ни желания, ни средств Панельная дискуссия «Индустрия гостеприимства. Потенциал и перспективы развития» собрала ведущих экспертов туриндустрии в рамках завершившегося в столице Гайдаровского форума

В рамках прошедшего на минувшей неделе в столице Гайдаровского форума состоялась панельная дискуссия «Индустрия гостеприимства. Потенциал и перспективы развития», на которой, в частности, активно обсуждались вопросы молодежного туризма в России. В дискуссии приняли участие представители Ростуризма, Газпромбанка, РСМ, Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) и наставники конкурса «Мастера гостеприимства», который проводится ОСИГ совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей», - cообщает наш специальный корреспондент. Поводом для обсуждения стало принятие Правительством РФ в сентябре 2019 года Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 г. Модератором дискуссии выступила Наталья Третьяк, первый вице-президент Газпромбанка. В дискуссии затрагивались вопросы развития индустрии гостеприимства в России, инструментария развития туристического потенциала для нового поколения россиян, а также обсуждались успешные примеры внедрения региональных туристических продуктов из мировой и российской практики. «Мы хотим, чтобы молодежь путешествовала внутри нашей страны и познавала ее, - заявил зам. руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев. - Мы также понимаем, что это та категория туристов, которая, почувствовав вкус и интерес, будет многие годы формировать экономику отечественного туризма». Директор Центра молодёжного туризма Вадим Кокорев говорил о главной задаче ближайшего пятилетия – сделать молодежь полноправным участником туристического рынка. «Неважно, проектируете вы вагон с РЖД, создаете молодежный путеводитель по Северному Кавказу или разрабатываете VR-игру по Волгограду для ребят-инвалидов, - сказал он. - Если не привлечь новое поколение к развитию туризма в России, высок риск, что приоритетом для них станут путешествия за рубеж». Развитие отечественного туризма проходило и проходит за счёт осуществления множества новых проектов, направленных на сохранение аутентичности русской глубинки. Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий отметил, что «цель – развивать туризм в рамках нашей страны. Нужно создать мотивацию для путешествий у молодежи». Но в то же время ряд выступавших экспертов отметил, что само понятие «молодёжный туризм» во всех законодательных документах в настоящее время отсутствует, а главные причины — об этом говорят результаты социологических опросов — по которым молодой турист не отправляется путешествие по России, это (приблизительно равные показатели) отсутствие желания, времени и средств. По данным ведущих туроператоров, готовые туристические продукты приобретают в основном люди старше 35 лет, а люди в возрасте до 35 лет выбирают маршруты путешествий в основном самостоятельно. Именно на них рассчитан новый проект РЖД, о котором рассказал генеральный директор «РЖД-ТУР» Олег Каверин: «В последние годы очень интересное направление развития - паровозное сообщение между регионами. Возврат к истокам, к нашему удивлению, пользуется всё большим спросом среди туристов». «Люди сами должны вести деятельность, которая «раскрутит» их территорию, - отметил генеральный директор ресурса TopTripTip.ru Андрей Сулейков. - При этом главный вопрос: а зачем ехать? Ни многие регионы, ни их потенциальные посетители пока не сформулировали для себя чёткого ответа на него». «Мне очень не нравится словосочетание «великая туристическая держава», но Россия должна стать конкурентоспособной на мировом туристическом рынке, а для этого ей надо как можно скорее осваивать тот опыт, который уже накоплен в мире. Это освоение немыслимо без помощи государства, которое должно облегчить людям, желающим работать в туризме, прежде всего молодым, доступ к деньгам. Образно говоря, помочь молодым людям из Калининграда увидеть Камчатку. А увидеть — это полюбить, это поверить», - отметил английский путешественник и телеведущий Джон Уоррен, не скрывший, впрочем, и того, что многих иностранных туристов, особенно молодых, удерживают от путешествия в Россию трудности при получении визы. «Главный вызов для российского туризма – его конкурентоспособность, которая по-прежнему, несмотря на высокий потенциал, находится в эмбриональной форме развития, - констатировал Павел Титов, президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия». - И есть общие вопросы, которые нуждаются в немедленном решении: завышенная юридическая регуляторика, доступность финансирования и прежде всего льготного финансирования». В заключение дискуссии ОСИГ, Газпромбанк и Российский союз молодежи (РСМ) подписали соглашение о долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве по реализации совместных проектов и программ развития туристского потенциала России для молодежи и студентов. Благодаря соглашению российские студенты получат возможность выгодно путешествовать по своей стране и более чем 40 странам мира, а иностранная молодежь сможет открыть для себя Россию. «Одна из главных целей ОСИГ - вырастить поколение, которое будет с удовольствием путешествовать по России. Для этого мы активно сотрудничаем с вузами, содействуем обновлению экскурсионных маршрутов для школьников, проводим профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства», занимаемся популяризацией работы в сфере туризма. Мы поддерживаем проект «Международная карта привилегий Российского союза молодежи» и Газпромбанка, содержание которого будет привлекать наших партнеров и профессиональный туристический рынок», - подвёл итоги президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян. /TOURBUS.RU

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