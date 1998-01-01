Новости OTI Holding раскрыл планы по созданию собственной крупной гостиничной сети Уже в этом году OTI Holding, представленный в России туроператорами Coral Travel и Sunmar, увеличит до тридцати число отелей под собственными брендами

Как было объявлено в ходе специального мероприятия ОTI Hotels & Resorts: Evolution 2020, прошедшего на минувшей неделе в столичном отеле Ritz Carlton, международный OTI Holding, представленный в России туроператорами Coral Travel и Sunmar, в наступившем году увеличит число отелей под собственными брендами в Турции и других странах до тех десятков. Как рассказал заместитель председателя совета директоров холдинга Джошкун Юр, на данный момент подразделением холдинга OTI Hotels & Resorts International достигнуты договоренности с 15 гостиницами, к началу сезона их станет более 20, до конца года – 30. Расширение сети произойдет несколькими путями: путем аренды или покупки гостиниц и взятия гостиниц в управление. Корме того, предусмотрен вариант франчайзинга – работа по договору по стандартам холдинга, касающимся сервиса, обучения и подготовки персонала, системы guest relations, питания и напитков, брендинга, активного досуга, спорта, анимации, детских мероприятий и санитарных норм. В сеть войдут гостиницы разного уровня, которые будут работать под новым брендом Seven Seas Resort&Hotels и хорошо зарекомендовавшим себя брендом Otium Hotels. На сегодняшний день OTI Hotels & Resorts имеет в собственности гостиницы Xanadu Resort Hotel в Белеке, Otium Hotel Life в Кемере, Otium Hotel Seven Seas и Otium Eco Club в Сиде, а также управляет отелем Amphoras Beach Resort в Шарм-эль-Шейхе. Две из этих гостиниц уже начинают работу под новым брендом Seven Seas Resort&Hotels Отели 5* с большой территорией) – Seven Seas Hotel Life (ex Otium Hotel Life) и Seven Seas Hotel Blue (ex Otium Hotel Seven Seas). Кроме того, под этим брендом будет работать Seven Seas Sealight Elite в Кушадасах. В свою очередь, в бренд Otium Hotels войдет несколько категорий гостиниц: Otium Inn Hotels – экономичные гостиницы категории 4* Otium Park Hotels – гостиницы 4* более высокого уровня и экономичные гостиницы категории 5* Otium Hotels – стандартные гостиницы категории 5* Otium Family Hotels - стандартные гостиницы категории 5* для семейного отдыха, с номерами большей площади, большой территорией и наличием концепции Sun Family Club Otium Senses Hotels - гостиницы 5* для отдыхающих без детей Otium Style Hotels – стильные фешенебельные гостиницы категории 5* Otium Boutique Hotels – отели высокого уровня с местным колоритом, расположенные в исторических или современных зданиях Как отмечают в компании, отели OTI Hotels & Resorts ежегодно попадают в топ-100 престижных европейских рейтингов, таких как TripAdvisor, HolidayCheck, Zoover, Starway. В дальнейшем сложившаяся система качества и контроля будет распространяться на все новые отели сети, то есть использоваться масштабно. C гостиницами OTI Hotels & Resorts туроператор Coral Travel будет работать на эксклюзивной основе практически на всех рынках своего присутствия. Отвечая на вопросы журналистов, г-н ожошкуном Юрт сообщил, что компания Coral Travel обслужила по итогам 2019 года около трех млн туристов (+6%). Планы компании на 2020 год – улучшить общие показатели по всем направлениям на 15% по сравнению с 2019 годом за счет расширения объемов перевозки (чартерные и регулярные рейсы в 2020 году будут выполняться из 43 городов РФ по 90 направления в 38 стран), а также за счет увеличения ассортимента отелей. При этом на турецком направлении, по словам топ-менеджера, холдинг OTI планирует сделать на Эгейское побережье, куда турпотока из России будет увеличен на целых 50%. В ассортименте туроператоров Coral Travel и Sunmar появятся новые отели на курортах Кушадасы, Бодрум и Мармарис. Что же касается побережья Анталии, то здесь рост турпотока составит около 10%. По словам г-на Юрта, кроме Турции, основной акцент в текущем году будет сделан на Грецию (Крит и Родос), Тунис (как материк, так и остров Джерба), Испанию (Майорка и Барселона) и ряд других направлений. /TOURBUS.RU



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