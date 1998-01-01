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17 января
ЦИФРА НЕДЕЛИ: В прошлом году Японию посетили 120 тысяч россиян
Эксперты комментируют резкий спрос интереса наших туристов к Стране восходящего солнца в ушедшем году
Как сообщили нашему порталу в Московском представительстве JNTO, число россиян, пересекших границу Японии в 2019 году, увеличилось на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 120 000 человек, что является рекордным показателем за всё время сбора статистики.
В 2018 году в Стране восходящего солнца побывали 94 810 человек из России.
В декабре Японию посетило 8 800 россиян, что на 39,8% превышает прошлогодние показатели, тогда страна приняла чуть более 6 000 человек. Росту турпотока способствуют увеличение рейсов и их частота из Дальнего Востока, увеличение посадочных мест в салонах самолетов, следующих из Москвы в Токио, активное продвижение Японии как туристического направления на разных площадках.
За год в Японию приехали более 31 миллиона человек со всего мира, что на 2,2% превышает прошлогодние показатели. В тройке лидеров – как и прежде, Китай (9 594 300 человек), Южная Корея (5 584 600 человек) и Тайвань (4 890 600 человек).
Топ-5 по темпу роста турпотока в страну, сравнивая 2019 и 2018 гг., лидирует Вьетнам (27,3%), затем следуют Великобритания (27%), Россия (26,6%), Филиппины (21,7%) и Таиланд (16,5%).
Ранее глава Московского представительства JNTO г-жа Айри Мотокура подчеркнула в беседе с нами, что турпоток из России в Японию растет достаточно быстрыми темпами и есть все основания полагать, что тенденция сохранится и в ближайшем будущем: «Мы надеемся на то, что интерес россиян к Японии не только сохранится, но и увеличится, а посещать они станут как уже известные им туристические дестинации нашей страны, так и пока мало ими посещаемые».
В свою очередь, заместитель генерального консула Японии в Петербурге Хидэто Ватанабэ сообщил, что «за последние годы только количество гостей из Петербурга, посетивших Японию, возросло на 30%. При этом задача перед нами стоит амбициозная, но выполнимая: в 2023 году число побывавших в нашей стране россиян должно возрасти до 400 тыс.
Я уверен, что кроме «Золотого маршрута» и некоторых других городов гости из России могут открыть для себя в Японии много нового: у нас 47 префектур и иных регионов, каждый из которых обладает своей спецификой и может удивить своеобразием и гостеприимством».
Довольны ростом турпотока и активно работающие туроператоры. Так, Ирина Серганова, СЕО Quinta Tour, рассказала нашему журналисту: «Расширяется спектр городов Японии, которые посещают туристы. Это не только традиционные Токио, Киото, Нара, Осака, но и префектура Канадзава, город Нагано, острова Кюсю и Сикоку. Есть бронирования и на пляжный отдых на архипелаге Окинава после экскурсионных программ».
В пресс-службе туроператора «Интурист» нашему порталу, в свою очередь, заявили, что «на данный момент, в связи с высокой стоимостью авиаперелета из европейской части России, данное направление остается востребованным в основном у индивидуальных и бизнес-туристов. В ближайшей перспективе мы ожидаем рост турпотока не только из ближайших к Японии российских регионов - Дальнего Востока и Хабаровского края, но и европейской части России, благодаря расширению полетной программы и дополнительным рейсам авиакомпании S7 с пересадкой в Иркутске.
Также мы видим активный интерес к Японии – поступает много обращений от турагентов с вопросами консультационного характера, в связи с этим появляется необходимость в проведении большего количества обучающих мероприятий по направлению».
В конце минувшего года также появились сообщения, что авиакомпания "Аэрофлот" запросила допуск Росавиации к регулярным рейсам Москва — Осака. Допуск позволит выполнять до семи рейсов в неделю по этому новому для российского национального авиаперевозчика направлению.
/TOURBUS.RU
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