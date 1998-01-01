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17 января
Всероссийский день MICE участвует в международном конкурсе Eventex Awards-2020
Проект All-Russian MICE DAY принимает участие в престижном конкурсе сразу в трех номинациях
Как сообщает АНО «Проектный офис по развитию индустрии организации мероприятий», проект Всероссийский день MICE/All-Russian MICE DAY участвует в международном конкурсе Eventex Awards 2020. Этот конкурс является событийным «Оскаром».
Публичное голосование Eventex 2020 People's Choice Awards открыто до 23 января здесь: https://eventex.co/public-voting/.
Проект All-Russian MICE DAY принимает участие в конкурсе в 3-х номинациях.
1.BEST EVENT:
Association Meeting
Голосование здесь: https://pro.evalato.com/143/public-voter/1415...
2.BEST EVENT:
Community Engagement Event
Голосование здесь: https://pro.evalato.com/143/public-voter/1415...
3.BEST DESTINATION:
European Destination
Голосование здесь: https://pro.evalato.com/143/public-voter/1429
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ!
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