Новости Всероссийский день MICE участвует в международном конкурсе Eventex Awards-2020 Проект All-Russian MICE DAY принимает участие в престижном конкурсе сразу в трех номинациях

Как сообщает АНО «Проектный офис по развитию индустрии организации мероприятий», проект Всероссийский день MICE/All-Russian MICE DAY участвует в международном конкурсе Eventex Awards 2020. Этот конкурс является событийным «Оскаром». Публичное голосование Eventex 2020 People's Choice Awards открыто до 23 января здесь: https://eventex.co/public-voting/. Проект All-Russian MICE DAY принимает участие в конкурсе в 3-х номинациях. 1.BEST EVENT: Association Meeting Голосование здесь: https://pro.evalato.com/143/public-voter/1415... 2.BEST EVENT: Community Engagement Event Голосование здесь: https://pro.evalato.com/143/public-voter/1415... 3.BEST DESTINATION: European Destination Голосование здесь: https://pro.evalato.com/143/public-voter/1429 ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ!

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка