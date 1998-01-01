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17 января
Всероссийский день MICE участвует в международном конкурсе Eventex Awards-2020
Проект All-Russian MICE DAY принимает участие в престижном конкурсе сразу в трех номинациях

Как сообщает АНО «Проектный офис по развитию индустрии организации мероприятий»,  проект Всероссийский день MICE/All-Russian MICE DAY участвует в международном конкурсе Eventex Awards 2020. Этот конкурс является событийным «Оскаром».

Публичное голосование Eventex 2020 People's Choice Awards открыто до 23 января здесь: https://eventex.co/public-voting/.

 

Проект All-Russian MICE DAY принимает участие в конкурсе в 3-х номинациях.

1.BEST EVENT:

Association Meeting

Голосование здесь: https://pro.evalato.com/143/public-voter/1415...

 

2.BEST EVENT:

Community Engagement Event

Голосование здесь: https://pro.evalato.com/143/public-voter/1415...

 

3.BEST DESTINATION:

European Destination

Голосование здесь: https://pro.evalato.com/143/public-voter/1429

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ!


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