Абу-Даби получил Оскар за спортивный туризм

Престижная премия World Travel Awards – своеобразный Оскар в мире туризма. Ее вручают каждый год в середине декабря по десяткам номинаций – от лучшего туристического направления до самых комфортабельных отелей и авиакомпаний. К примеру, лауреатом World Travel Awards 2019 в номинации «Лучшее туристское направление. Город» стала столица России – Москва. Этот город также претендовал на победу в категории «Лучшее направление для спортивного туризма». Сайт Winline даже предлагал хорошие коэффициенты на победу Москвы, однако, в итоге, приз достался Абу-Даби.

Столица Объединенных Арабских Эмиратов неспроста выиграла эту премию в номинации спортивный туризм. В 2019 году спортивным чиновникам из Абу-Даби удалось подписать контракт с легендарным бойцовским промоушеном UFC. Этa организация известна благодаря Конору Макгрегору и Хабибу Нурмагомедову. Боссы UFC заключили пятилетнее соглашение с администрацией Абу-Даби на проведение эксклюзивных боев в столице ОАЭ. Этот договор начал работать еще летом, а в сентябре в Абу-Даби Хабиб сразился с Дастином Порье и защитил свой титул чемпиона мира. За этим событием следил весь мир, а участники и гости хвалили организаторов за потрясающую работу, проделанную для проведения боев.

Абу-Даби мечтает стать спортивной столицей и проводит собственные Олимпийские игры. Специальные игры World Games Abu Dhabi 2019 прошли с 14 по 21 марта 2019 года и собрали более семи тысяч спортсменов из более чем ста семидесяти стран. Россия стала лучшей на этих Специальных Играх, завоевав 89 золотых, 52 серебряных и 34 бронзовых медали. Сборная России была представлена 153 спортсменами. Больше всего золотых медалей внесли в копилку сборной атлеты по пауэрлифтингу – они завоевали 23 золотые награды.

В Абу-Даби ежегодно завершается календарный год в Формуле-1. Здесь очень любят «королевские гонки» – каждый раз на трибунах собирается аншлаг. К тому же в столице ОАЭ в конце года организуют выставочные теннисные матчи. Это специальные коммерческие турниры, которые призваны пригласить в страну звезд мировой величины. В этом году в Абу-Даби выступали Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Карен Хачанов и другие.

В Абу-Даби проходят и футбольные турниры – ОАЭ несколько раз проводили Кубок Азии по футболу, и множество матчей были сыграны именно в столице. К примеру, последний раз этот турнир ОАЭ принимали в январе. Сборная Катара впервые в истории стала обладателем Кубка Азии, а финальный матч проходил на стадионе «Зайед Спорт Сити» в Абу-Даби. К тому же этот город станет хозяйкой турнира «Большого шлема» по дзюдо.

Свежая информация от арабских чиновников – город планирует проводить и более крупные футбольные турниры. В частности, ОАЭ будет подавать заявку на проведение чемпионата мира по футболу. Ранее этот турнир ни разу не проходил в таком регионе из-за климата, но в 2022 году хозяйкой мирового первенства будет Катар. Так что не исключено, что после ошеломительного развития Абу-Даби в плане спортивного туризма в ФИФА задумаются о том, чтобы отдать право проведения этого турнира ОАЭ.