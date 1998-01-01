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17 января
«Закон Хованской» может иметь продолжение
Эксперты опасаются принятия еще одного закона, направленного на ограничение деятельности малых средств размещения
Как было заявлено на состоявшейся недавно в городе на Неве пресс-конференции, посвященной ситуации в сфере гостеприимства, за три месяца действия «закона Хованской» на берегах Невы закрылись уже 376 средств размещения.
Ее участники подчеркнули: к сожалению, в первую очередь проблемы с переводом в нежилой фонд и, соответственно, с продолжением деятельности испытывают законопослушные предприниматели, не первый год работающие на рынке.
По оценкам экспертов, 376 объектов составляют примерно треть всего сегмента малых средств размещения в Петербурге. При этом даже изменение кодов ОКВЭД, благодаря которым из гостиничного попавшие в немилость объекты переходят в формат посуточного найма, не всегда избавляет их от проблем.
В частности, одна из участниц встречи привела пример, когда проверяющие приравняли к стойке ресепшн стол, находящийся в коридоре и служащий для оформления договоров с постояльцами.
А Алена Енова, совладелец системы управления отелями Hotelinstinct, привела пример, когда из-за наличия в здании всего одной жилой квартиры был вынужден закрыться отель, успешно и без каких-либо нареканий просуществовавший около 15 лет.
«К большому сожалению, в городе закрываются даже сертифицированные гостиницы уровня 4* с огромными площадями, - констатировала эксперт. – При этом в целом ряде случаев это происходит даже тогда, когда никаких объективных претензий к их работе не было и нет».
В свою очередь, Тамара Буйлова, вице-президент малых гостиниц Петербурга, подчеркнула: тенденция такова, что речь идет не только о «выдавливании» из жилого фонда малых средств размещения, но и вообще бизнеса. Причем это касается вовсе не только Петербурга.
«В Крыму ситуация еще более сложная, - полагает она. - И в случае принятия второго законопроекта, который запрещает сдачу внаем жилых помещений, грядет катастрофа. Я бы назвала этот законопроект экономической диверсией, потому что в Крыму значительный объем МСР находится в жилом фонде, который никак нельзя перевести в нежилой. Это значит, что большое количество народу там просто останется без средств к существованию».
Поддержала эту точку зрения и депутат Законодательного собрания Петербурга Ирина Иванова. По ее словам, если предложенный Хованской и ее коллегами новый законопроект будет принят, это приведет к большим проблемам не только для отельеров. «Вполне вероятно, что в дальнейшем речь пойдет и о запрете на деятельность в жилом фонде для других направлений бизнеса», - полагает она.
Что предлагают делать тем предпринимателям, которые оказались в проблемном поле? Ничего хорошего. Присутствовавший на встрече представитель Фонда имущества Петербурга рекомендовал отельерам… выставить объекты на продажу. А затем, получив за него деньги, все начинать с нуля в нежилых помещениях, которые будут им предложены. Надо сказать, что эта инициатива многими была воспринята негативно. «Получается так, что я больше двух десятков лет «вкладывался» в свой отель, потратил на это полжизни – а теперь должен продать задешево, чтобы начать снова? – заявил один из владельцев опального объекта. – И это должно выглядеть как поддержка малого бизнеса?»
По последним данным, реакция на новую инициативу Хованской в большинстве регионов РФ оказалась негативной, а противники запрета на сдачу жилья в аренду есть как в Госдуме, так и в Совете Федерации. Однако есть и сторонники… Поэтому в ближайшее время Госдума должна будет либо принять это предложение, либо отклонить его и отложить в «долгий ящик».
/TOURBUS.RU
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