Новости Тренды нового десятилетия: осознанный туризм, голосовые помощники, соло-путешествия и виртуальная реальность Аmadeus назвал главные тренды туристической отрасли в 2020 году

В новом десятилетии мы продолжим наблюдать рост туристической индустрии и ее технологическое развитие. Как отмечает Леонид Мармер, глава региона Восточной Европы и генеральный директор Amadeus в России, «в новом году туристическую отрасль ждет масса новых и интересных преобразований. Развитие технологий и распространение “цифры” будет изменять не только бизнес-процессы, но и опыт конечных пользователей. Мы в Amadeus тщательно следим за динамикой рыночного спроса и предлагаем нашим клиентам актуальные и востребованные решения, которые позволяют адаптироваться под изменчивую рыночную ситуацию». В этом месяце эксперты Amadeus проанализировали рынок путешествий и сформулировали 10 главных трендов на 2020 год: Если этого нет в социальных сетях, значит этого не существует 500 миллионов активных пользователей Instagram по всему миру ежедневно публикуют порядка 85 миллионов фотографий. При этом 40% людей в возрасте до 33 лет называют «инстаграмность» одним из решающих факторов при выборе направления для отпуска. Для молодого поколения смартфоны полностью заменили ПК в вопросах поиска и бронирования путешествий, и туристическим компаниям необходимо учитывать «мобильность» при выстраивании отношений с клиентами. Осознанный туризм Одним из определяющих факторов при выборе путешествий также стал принцип устойчивого развития и «экологичности»: туристы стали чаще задумываться об экологическом следе своих путешествий и их влиянии на местную экономику. Участники рынка начали адаптироваться под новые условия – отели сокращают использование пластика, а турагентства формируют осознанные туры в экологичных отелях. Соло-путешествия Согласно общемировой статистике, количество одиноких и/или разведенных людей ежегодно растет, влияя на туристический спрос. При этом самостоятельные путешествия не всегда предполагают полное уединение: многие люди отправляются в отпуск с целью знакомства с новыми людьми. Последние исследования показывают, что среди соло-путешественников количество женщин впервые превысило количество мужчин, что также необходимо учитывать поставщикам туристических услуг. Новые способы оплаты Количество покупок «на месте» во время путешествий ежегодно увеличивается, а вместе с ростом спроса на мобильные решения активно развиваются финансовые технологии. Так, по всему миру существует уже более 300 способов оплаты путешествий. Внедрение новых финансовых инструментов позволит туристическим компаниям качественно улучшить пользовательский опыт для своих клиентов. Смена парадигмы лояльности Борьба за лояльность в 2020 году выйдет на новый уровень: с освоением новых бизнес-направлений туристическими гигантами, малые игроки начинают предлагать нишевые услуги для узких целевых аудиторий, при этом широкий выбор делает путешественников все более избирательными. Таргетинг для поиска клиентов и технологии в этом направлении станут основным конкурентным преимуществом для туристических компаний в ближайший год. Искусственный интеллект на благо клиентов Компании стремятся оптимизировать рабочие процессы и ускорять время обработки клиентских запросов, для чего внедряют искусственный интеллект и тестируют механизмы прямых бронирований через мессенджеры и боты. Использование ИИ для рутинных запросов позволяет обслуживать клиентов быстрее, высвобождая потенциал клиентской службы для решения тех задач, которые требуют личного участия, и повышая качество обслуживания. Голосовые помощники Голосовые ассистенты уже стали привычкой для пользователей смартфонов и «умных домов», но в сфере туризма масштабное внедрение голосового управления ожидается в ближайший год. Инвестиции в голосовые технологии позволят в дальнейшем получать быстрый доступ к данным путешественников, отправлять оперативные уведомления и справляться о благополучии своих клиентов в формате живого диалога прямо в полете. Мобильные приложения Мобильный контент дает туристическим агентствам безграничные возможности. Сложности возникают тогда, когда релевантную информацию приходится собирать из нескольких источников. «Суперприложения» объединяют различные сервисы и позволяют следить за социальными сетями, совершать покупки, заказывать еду, бронировать билеты и гостиницы, используя единое приложение. Распространение 5G-сетей и мобильных устройств будет способствовать дальнейшему росту мобильного контента. Виртуальная реальность в мире туризма Виртуальная реальность (VR) также будет играть важную роль в индустрии туризма в этом году. Доступность наушников и устройств для полного погружения способствует популяризации VR и бросает вызов традиционному туризму: теперь туристические компании могут открыть мир путешествий для тех, кто ранее не мог себе этого позволить. Ничто не заменит человеческий подход Цифровые технологии способны предсказывать пользовательское поведение, предвидеть возможные проблемы и решать их, обеспечивая беспрецедентный уровень клиентской поддержки. Тем не менее, человек все еще предпочитает иметь дело с человеком, тем самым повышая планку для туристических компаний. Успешными станут те, кто сможет понимать свою аудиторию изнутри и выстраивать персонализированные предложения под нужды каждого путешественника. /TOURBUS.RU



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