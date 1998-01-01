Новости «ТурТрансВояж» отметит свое 25-летие участием в весеннем workshop «Турбизнес» Число участников традиционной весенней серии региональных workshop «Турбизнес» продолжает расти

ООО «ТурТранс-Вояж», генеральный директор Дмитрий Фоминцев:

- Приглашаем встретиться с представителем нашей компании, пообщаться и, конечно же, получить новый юбилейный каталог компании «ТурТранс-Вояж» в ходе весенней серии региональных workshop “Турбизнес”. 25 лет мы помогаем агентам и их туристам подробно изучать Европу. Сочетаем море и экскурсии. Делаем несложный треккинг в Доломитах, Татрах и в Норвегии. Бюджетно показываем европейские столицы и неспешно исследуем провинции, дегустируя еду и вино. Включаем в туры местные фестивали и праздники, чтобы они еще больше запомнились вашим туристам.

К авиатурам выкупаем билеты по специальным ценам и приветствуем присоединение в Европе путешественников из регионов.

Туристы получают скидки постоянного клиента, которые не влияют на размер агентской комиссии. Есть акция «Займи место бесплатно», где вы можете забронировать место в автобусе без предоплаты. Каждый третий турист становится постоянным и снова обращается к вам за турами “ТурТранс-Вояж».

До встречи на рабочих выставках workshop "Турбизнес" перед началом летнего сезона в регионах России!



Деловые профессиональные workshop «Турбизнес» B2B - это платформа для новых возможностей, для максимально успешного развития бизнеса.

Workshop «Турбизнес» - это широкая география городов и высокая явка профессиональных посетителей на мероприятия. Проводятся с 1998 года, за 21 год проведено более 800 деловых встреч в 73 городах России и стран СНГ и зарубежья.



Фестиваль круизов 2020 20 февраля 25 февраля Санкт-Петербург Москва

Календарь workshop «Турбизнес ВЕСНА-2020» 11 марта 12 марта 13 марта Белгород Воронеж Липецк 23 марта 24 марта 25 марта 26 марта 27 марта Ставрополь Краснодар Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань 30 марта 31 марта 1 апреля 2 апреля 3 апреля Ижевск Уфа Самара Казань Н.Новгород 6 апреля 7 апреля 8 апреля 9 апреля 10 апреля Пермь Екатеринбург Челябинск Тюмень Сургут 13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля 17 апреля Тверь Ярославль Кострома Владимир Тула 20 апреля 21 апреля 22 апреля Мурманск Санкт-Петербург Архангельск 22 апреля 23 апреля 24 апреля Иркутск Красноярск Новосибирск 24 апреля Минск 28 апреля Баку 30 апреля Ереван

Статистика посещаемости workshop «Турбизнес» профессиональными посетителями:

Белгород 70, Воронеж 90, Липецк 60, Ставрополь 70, Краснодар 200, Ростов-на-Дону 180, Волгоград 120, Астрахань 70, Ижевск 80, Уфа 120, Самара 200, Казань 180, Н. Новгород 150, Пермь 100, Екатеринбург 200, Челябинск 140, Тюмень 150, Сургут 40, Тверь 50, Ярославль 70, Кострома 50, Владимир 60, Тула 80, Мурманск 60, Санкт-Петербург 130, Архангельск 80, Минск 100, Баку 90 и Ереван 80.



Отдел workshop медиахолдинга “Турбизнес”:

(495) 723-72-72, wshotels@tourbus.ru

www.tb-workshop.ru



Руководитель отдела: Людмила Сивова - L.sivova@tourbus.ru

Зам. руководителя отдела: Перова Виктория - perova@tb-workshop.ru

Координатор отдела: Илья Плясунов - wshotels@tourbus.ru

Менеджер отдела: София Гроот Куркамп wshotels@tourbus.ru



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#workshopтурбизнес #воркшоптурбизнес



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