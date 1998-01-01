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Сделка по продаже «Интуриста» завершена

Стали известны подробности функционирования старейшего российского туроператора после его покупки владельцем ANEX Tour Нешетом Кочкаром

Как сообщили сегодня нашему порталу в пресс-службе «Интуриста», в связи с закрытием сделки по приобретению «Интуриста» профильным инвестором, владельцем ANEX Tour турецким бизнесменом Нешетом Кочкаром и после получения необходимого одобрения регулятора с января 2020 года у туроператора «Интурист» меняется юридическое лицо, осуществляющее деятельность по выездному туризму.

«Туроперирование на выездных направлениях будет осуществлять ООО «Национальная туристическая компания Интурист» (НТК «Интурист»). В этой связи ООО «Туроператор Интурист» подал регулятору заявление об исключении из реестра выездных туроператоров и сосредоточится на деятельности по привлечению иностранных туристов в Российскую Федерацию», – сообщили в «Интуристе».

Предполагается, что соответствующее изменение будет внесено в реестр Федерального агентства по туризму на основании заявления туроператора уже сегодня.

Текущие изменения не скажутся на операционной деятельности «Интуриста» - туроператор активно ведет кампанию раннего бронирования по всем ключевым массовым туристическим направлениям, таким как Турция, Греция, Болгария, Абхазия, Черногория, Испания, Италия, Чехия и др.

На направлениях внутреннего туризма у «Интуриста» сейчас активно бронируются заезды на майские праздники в Санкт-Петербург и летний отдых на курортах Сочи и Крыма.

В «Интуристе» ожидают, что к началу майских праздников будет реализовано до 40% всего туристического продукта, а продажи популярных объектов размещения с лучшим соотношением «цена-качество» будут полностью закрыты на летний сезон уже в начале весны.

Смена юридического лица, осуществляющего туроператорскую деятельность по выездному туризму, приведет лишь к обновлению соответствующих договоров с контрагентами. Эта работа будет вестись в плановом режиме и не нарушит обычного течения бизнес-процессов с партнерами, заверили в «НТК Интурист».

При этом, по данным источников АТОР, необходимое одобрение ФАС на сделку получено компанией еще в конце 2019 года.

Ранее, комментируя громкую сделку, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», отметил в интервью нашему порталу: «Нужно четко обозначить, что не Anex купил «Интурист», а один из его владельцев – Нешет Кочкар. Слияние брендов никогда не произойдет. «Интурист» будет вести самостоятельную политику.

У него широкая география, Нешет будет ее развивать, а не отказываться от агентств, которые привыкли работать с «Интуристом». Массового увольнения сотрудников тоже не будет».

/TOURBUS.RU