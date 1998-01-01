За год Азербайджан посетил почти миллион российских туристов

Бюро по туризму Азербайджана и туроператоры рассказали о растущем спросе на популярном постсоветском направлении в минувшем году

Как сообщили нашему порталу в Бюро по туризму Азербайджана, количество российских туристов, которые в 2019 году посетили соседнюю страну, составило более 930 тыс. человек, что на 6% выше, чем в 2018 году.

Как и в прошлом году, большинство туристов для поездки в Азербайджан выбирало летний сезон. Общий рост турпотока изо всех стран составил более 11%, заметно увеличилось количество гостей из Великобритании, Германии, Индии, Казахстана, Беларуси, Китая, Турции и Саудовский Аравии.

Флориан Зенгстшмид, главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана, отметил: «Россия – это ключевой туристический партнер для Азербайджана. Мы связываем рост популярности страны среди российских туристов со многими факторами: это и объективная ситуация на рынке, и отличная транспортная доступность Азербайджана – ведь полет из Москвы занимает всего три часа, при этом нет необходимости получать визу.

Мы видим, что наши усилия и инвестиции, направленные на продвижение Азербайджана как туристического направления, дают свои результаты. Приятно отметить, что все больше и больше россиян приезжает на срок от 4 до 7 ночей, а также они все чаще выбирают месяца, прежде считавшиеся низким сезоном: это свидетельствует о том, что гости из России рассматривают нашу страну как направление, предлагающее самые обширные и разнообразные возможности для отдыха».

Как рассказали нам также в Бюро по туризму Азербайджана, 2019 год оказался знаковым для туризма Азербайджана: помимо стабильного роста туристического потока, достопримечательности страны получили самую высокую оценку.

На очередной сессии ЮНЕСКО в прошлом июле в Список Всемирного наследия был включен исторический центр древнего города Шеки вместе с Ханским дворцом.

В ноябре Азербайджан стал победителем в номинации «Лучший экскурсионный отдых» по мнению российского журнала Nat Geo Traveler.

Кроме того, в течение всего года туристические власти Азербайджана прилагали большие усилия для продвижения страны как туристического направления: проводились встречи и ознакомительные туры для прессы и партнеров, также Бюро по туризму Азербайджана стало партнером нескольких крупных мероприятий, включая Taste of Moscow – один из главных гастрономических фестивалей в стране.

Отметим также, что один из ведущих российских туроператоров ANEX Tour накануне новогодних праздников начал продажу пакетных экскурсионных туров в Азербайджан из шести городов России.

Как рассказали в ANEX Tour, экскурсионные туры в Азербайджан в этом зимнем сезоне сформированы на базе ежедневных регулярных рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и Azerbaijan Airlines.

«Экскурсионные туры в Азербайджан чаще всего бронируют семьи с детьми, а также люди старшего поколения, которые еще помнят Баку по фильму «Бриллиантовая рука». В связи с этим все наши новые программы имеют размеренный темп: туристы могут хорошо отдохнуть и при этом познакомиться с наиболее известными и популярными местами», – рассказали нам в пресс-службе ANEX Tour.

«По новогоднему Азербайджану мы зафиксировали рост спроса. Связано это в том числе и с тем, что дополнительную популярность направление получило после «закрытия» Грузии. Так как направление безвизовое, многие туристы откладывали бронирование до последнего либо выбирали Азербайджан по причине безвизовости накануне вылета, когда консульства визовых стран уже были закрыты», - отметила Анна Филатовская, директор департамента рекламы и PR «Русского Экспресса».

Ирина Медведева, менеджер направления «ВАНД Интернешнл», рассказала нашему корреспонденту: «Мы специализируемся на экскурсионных турах в Азербайджан. Особого роста в прошлом году относительно 2018 года не наблюдалось, даже в свете того, что в Грузию продаж нет. При этом ранее мы продавали комбинированные туры Азербайджан – Грузия и такой вариант был очень востребован».

«Азербайджан – очень гостеприимная страна, но большого прорыва тут ждать не стоит. Направление молодое, и многое еще нужно развивать», – заключила руководитель направления туроператора PAC Group Светлана Гриценко.

/TOURBUS.RU