Новости Туристический поток из России в Малайзию набирает обороты Эксперты обсуждают итоги минувшего года на малайзийском направлении и перспективы нового сезона

«Российский турпоток в Малайзию по итогам 2019 года вырос на 10-11%», - сообщает АТОР. Как пояснил директор московского представительства Tourism Malaysia и атташе по туризму посольства Малайзии в России Джеффри Мунир, по предварительным данным, турпоток из России в Малайзию за 2019 год составит 80 тысяч туристов. «Радует, что российские туристы всё больше и больше интересуются Малайзией. В 2018 году к нам приехало 72,8 тыс. россиян, что на 7,7% превысило показатель предыдущего года. За январь-сентябрь 2019 года Малайзию посетило 60,5 тыс. российских туристов, что на 11,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Мы надеемся на рост и в четвертом квартале 2019 года. Россиянам не нужна виза в Малайзию, турист может оставаться в стране до 30 дней, просто получив штамп в аэропорту», - рассказал представителям СМИ г-н Мунир. Добавим, что в рамках промо-кампании Visit Malaysia-2020 правительство страны провело серию роуд-шоу по городам РФ, все мероприятия имели высокую явку. Как далее отметил г-н посол, такие результаты позволяют рассчитывать на хорошую динамику роста туристического потока из России в его страну. По словам экспертов российской туристической индустрии, число запросов на отдых в Малайзии активно растет. Так, Филипп Обручев-Миронов, руководитель группы субмассовых направлений туроператора «Интурист», рассказал отраслевым СМИ: «Росту туристического потока способствует появление новых стыковочных рейсов без пересадки в Куала-Лумпуре». Затем он добавил, что в основном на малайзийском направлении востребованы комбинированные туры с акцентом на пляжный, но «подобные резервации, скорее, исключение на фоне основных вариантов традиционного отдыха на побережье». Представители туроператора «ПАКС» отмечают, со своей стороны, что «россияне редко летят так далеко, чтобы по прибытии в страну с многовековой историей отказаться от возможности посетить основные достопримечательности и довольствоваться лишь пляжным отдыхом. Таких туристов лишь 8%. Очень редко в Малайзию летят лишь за культурно-историческим наследием. Доля таких бронирований всего 2%». Представители компании «Спектрум» подчеркивают, что "на продажи комбинированного продукта по Малайзии приходится 80% запросов". Эксперты «ВЕДИ ГРУПП» говорят, что наиболее популярны у туристов комбинации Куала-Лумпур + острова (Лангкави, Борнео). Отметим, что Малайзия также популярна в связке с Индонезией, реже – с Таиландом и Камбоджей, ОАЭ (Дубай), Гонконгом и Вьетнамом. В беседе с нашим корреспондентом представитель пресс-службы туроператора «ВАНД» отметил: «На отдых в Малайзии спрос есть. Нас радует, что туристы обращают внимание на эту страну. Сейчас как раз набираются у нас несколько групп». Однако, как подчеркивают все эксперты, спрос на направление массовым назвать нельзя. Причина в отсутствии прямого авиасообщения между двумя странами и сложная логистика. Дорога до основного пункта назначения включает в себя 1-2 пересадки. Анна Филатовская, директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс», отмечает: «Помимо отсутствия прямых рейсов на Лангкави или Борнео, тормозит рост продаж по направлению и отсутствие информации о Малайзии у самих туристов». Чаще всего до места отдыха россияне летят на регулярных рейсах Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates, Turkish Airlines и Etihad Airways, реже Air Astana. У туристов из регионов за счет код-шеринга S7 востребованы перелеты Fly Dubai и Emirates. /TOURBUS.RU



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