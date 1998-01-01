Новости Саудовская Аравия вновь упростила визовый режим Туроператоры обсуждают, скажется ли на турпотоке в недавно «открытую» страну разрешение посещать ее по шенгенским и американским визам

Как сообщает АТОР, Главное управление Саудовской Аравии по туризму и национальному наследию объявило, что иностранные граждане, имеющие действующую визу в Великобританию, США или страны Шенгена, имеют право на оформление туристических виз по прибытии в международных аэропортах и на пограничных пунктах страны, независимо от их гражданства. При этом британские, американские или шенгенские визы до въезда в Саудовскую Аравию должны быть открытыми и действительными до срока запланированного выезда из страны. Будет ли такая виза по прибытии платной или бесплатной, однократной или многократной, и на какой срок пребывания она рассчитана, саудовская сторона пока не разъясняет. Напомним, с конца сентября 2019 года граждане из 49 стран, включая россиян, могут въезжать в Саудовскую Аравию по электронной туристической визе, которая действительна в течение года. Срок пребывания при каждом посещении не должен превышать 90 дней. Консульский сбор за визу, включая стоимость медицинского страхования, составляет 440 саудовских риалов (около 120 долларов США). По мнению российских туроператоров, опрошенных АТОР, упрощение визового режима в перспективе может повысить спрос на туры в Саудовскую Аравию, поскольку россиянам, у которых есть действующий шенген или визы в США и Великобританию, не придется тратить время на оформление e-visa. Однако, как считает генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, российским путешественникам и туристическим компаниям стоит получить подробные официальные разъяснения саудовской стороны. «Это, безусловно, позитивная новость для рынка, но необходимо дождаться деталей. Мы надеемся в ближайшие дни получить информацию от наших саудовских партнеров по визовым изменениям. Пока непонятно, с какой даты действует визовое новшество, будет ли виза по прибытии платной, и какой у нее срок действия», – говорит г-н Мурадян. По его мнению, если виза по прибытии будет бесплатной, то это еще больше повысит интерес к направлению, так как для определенной категории туристов стоимость визовых услуг является чувствительным фактором при планировании поездки. Впрочем, резкого увеличения турпотока в Саудовскую Аравию эксперт не прогнозирует. Во-первых, между РФ и Саудовской Аравией нет прямого регулярного авиасообщения, а во-вторых, на российском рынке крайне мало информации о туристическом продукте этого ближневосточного направления. В cвою очередь, в беседе с нашим корреспондентом Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», заявил: «На турпотоке из России это нововведение никак не скажется. Потенциал у страны есть, но в настоящее время он не реализован даже на 5%. Дело в том, что там нельзя достать алкоголь, бедная инфраструктура, без сопровождения женщина никуда не может отправиться. Для того, чтобы это направление стало массовым, нужно «почистить» законодательство, разрешить алкогольную продукцию в отелях. Но на все это уйдет лет 10-15». Отметим, что, по данным Пограничной службы ФСБ РФ, за 9 месяцев 2019 года в Саудовскую Аравию выехало 12 844 гражданина РФ, в том числе с целью туризма – всего 80 человек. /TOURBUS.RU

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