Туристов больше, а доходы - меньше

Эксперты обсуждают аналитический доклад Минэкономразвития, посвященный развитию отечественной туротрасли в минувшем году

Опубликованная на днях на сайте Минэкономразвития аналитика об экономике российского туризма за период с января по сентябрь 2019 года вызывают разносторонние чувства, однако в целом свидетельствуют о том, что количественный рост турпотока далеко не всегда сопровождается аналогичным увеличением доходов от работы отрасли, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

Успехи все же есть. В частности, численность постояльцев в коллективных средствах размещения (КСР) в целом по стране в течение 9 месяцев прошлого года, по сравнению с тем же периодом 2018-го, возросло почти на 11% и превысило отметку в 54,2 млн человек. Причем в целом ряде регионов этот показатель рос куда быстрее. Например, в Ярославской области он составил почти 27%. В Ленинградской – почти 54%. Крым прибавил почти 49%, а Севастополь – больше 130%.

Но есть и те регионы, где количество размещенных в гостиницах резко «просело». В частности, это Новгородская (-36%) и Курская области (-26%), а также Республика Коми (-30%). Увы, не прибавила и Москва, потерявшая в числе постояльцев около 4,5%.

Причины происходящего становятся видны, как только открывается картина численности постояльцев из-за рубежа. Стоит напомнить: в 2018-м в целом ряде регионов РФ проходил Чемпионат мира по футболу и гостей из-за кордона в отелях хватало.

А в 2019-м в Мордовии (Саранск) иностранных постояльцев стало меньше на 84,5%. В Татарстане (Казань) – на 31%. В Нижегородской области их численность сократилась на 68,6%, в Калининградской области – на 38,7%, а в Волгоградской – на 57,6%. И хотя в целом по России количество размещенных в КСР гостей из-за рубежа в 2019-м выросло на 6,4% (до 7,718 млн человек), экономика процесса оказалась вовсе не такой красивой.

Каковы цифры? По данным Минэкономразвития, объем платных услуг населению в КСР (т. е. в гостиницах и аналогичных средствах по предоставлению временного жилья) за 9 месяцев 2019 года составил 205 млрд рублей, уменьшившись, по сравнению с тем же периодом 2018-го, почти на 6,9%.

И, за исключением Дальнего Востока, Сибири и Северного Кавказа, все федеральные округа по этому показателю ушли в экономический минус. Например, Центральный «просел» на 13%, а Северо-Запад – на 16%. Но особенно выпукло в этом отношении выглядят столицы: Москва снизила объем платных услуг в гостиницах на 19,5%, а Петербург – и вовсе почти на 21%.

Как же так получается? В Москве происходящее еще как-то можно объяснить, поскольку там, по данным Минэкономразвития, общая численность постояльце в отелях снизилась почти на 4,5%. Но в Петербурге происходит, на первый взгляд, что-то малообъяснимое. Ведь поток постояльцев в городе на Неве сильно вырос (почти на 26% до величины почти в 5,1 млн человек) в то время, как объем платных услуг в гостиницах резко (почти на 21%, до 20,3 млрд рублей) «просел».

Если верить статистике, картина выглядит так: количество туристов в Cеверной столице беспрерывно, примерно на 10% в год, растет, а вот объем доходов от их приема (в частности, от размещения в КСР) падает. Причем так заметно, что не обращать на это внимание нельзя.

Почему это происходит? С бывшими городами-участниками Мундиаля все более-менее понятно: вряд ли житель Аргентины, Германии или Франции снова соберется поехать в Саранск или другие региональные центры, не находящиеся на слуху. В отношении Петербурга экономика только подтверждает неоднократно высказываемые экспертами мнения о том, что «количество туристов у нас не переходит в качество».

А продолжающееся увеличение китайского, в частности, безвизового турпотока в тех условиях, когда львиную долю доходов от оказываемых в городе услуг получают этнические группировки за пределами российской экономики, в «карман» Петербурга ничего не добавляет.

Например, председатель постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного собрания (ЗС) Петербурга Алексей Макаров, открывая недавно круглый стол профильной комиссии по туристской индустрии, оценил объемы «теневой» экономики туризма города в несколько десятков миллиардов рублей.

А его коллега Алексей Цивилев называл и более конкретную цифру в 20 млрд.

При этом исполнительный директор туроператора «Невские Сезоны» Кирилл Соколов сообщил, что «турфирмы из Вьетнама или Ирана уже работают по тем же схемам, что и представители китайского турбизнеса. Они используют те же самые закрытые этнические схемы, что у китайцев: российский бизнес в приеме групп практически не участвует».

/TOURBUS.RU