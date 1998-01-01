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15 января
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Россия не будет вносить изменения в полеты над Ираном/ Задержавшиеся на Филиппинах из-за извержения вулкана Тааль российские туристы вернулись домой/ Новый загадочный вирус распространился за пределы Китая
Россия не будет вносить изменения в полеты над Ираном
Россия не видит необходимости менять принципы авиаперевозок над Ираном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, которого цитирует «Интерфакс». "Перевозки осуществляются в связи с полной всеобъемлющей оценкой ситуации с безопасностью, которую проводят авиакомпании совместно с нашими профильными структурами. Графики, расписания, в том виде, как они выглядят, гарантируют полную безопасность пассажиров", — заявил г-н Рябков журналистам.
"Мы не считаем, что нужны в складывающейся ситуации какие-то изменения", — добавил дипломат.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение "Аэрофлота" о переводе рейсов в Иран на дневное время было принято компанией самостоятельно. "МИД такие вопросы решать не может, мы взаимодействуем с нашими коллегами из специальных служб и, конечно же, с экспертами о безопасности из гражданской авиации", — сказал он на пресс-конференции в Коломбо.
Г-н Лавров подчеркнул: "Аэрофлот", я слышал, самостоятельно принял решение перевести полеты в Иран, по-моему, на дневное время. Так что здесь никаких нет секретов".
Так министр прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что МИД РФ рекомендовал "Аэрофлоту" летать в Тегеран только в светлое время суток.
Задержавшиеся на Филиппинах из-за извержения вулкана Тааль российские туристы вернулись домой
Аэропорт столицы Филиппин Манилы восстановил работу в обычном режиме, но российским туристам в связи с извержением вулкана Тааль рекомендуется проверять статус рейсов перед вылетом, сообщила в эфире канала "Россия-24" пресс-секретарь посольства РФ в Республике Филиппины Наталья Линовицкая.
Как уточнила пресс-секретарь, по данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, за последние сутки произошел еще один пятисотметровый выброс лавы вулкана Тааль. На территории страны сохраняется четвертый из пяти возможных уровней опасности, а это означает, что опасное извержение вулкана неизбежно.
Вулкан Тааль на острове Лусон на Филиппинах начал извергаться 12 января. Остров располагается в 80 км от столицы страны Манилы, поэтому после выброса вулканом километрового столба пепла более 2 тыс. жителей города были эвакуированы. Извержение также спровоцировало почти 90 землетрясений. В воскресенье аэропорт Манилы был закрыт, а все рейсы из него отложены. В понедельник его работа была частично восстановлена.
Последний раз вулкан Тааль извергался в 1977 году.
Загадочный вирус распространился за пределы Китая
В больницу Таиланда попала китайская туристка, зараженная неизвестным ранее штаммом вируса, это первый случай за пределами КНР, сообщает Bangkok Post.
"61-летняя туристка проходит лечение в изоляторе госпиталя в провинции Нонтхабури, как ожидается, она будет выписана через несколько дней. У пациентки больше нет симптомов лихорадки, она сможет вернуться домой", — пишет издание.
Газета уточняет, что после этого случая новых фактов заражения в Таиланде выявлено не было. Врачи при лечении туристки не заразились. Также были обследованы 16 пассажиров самолета, контактировавшие с китаянкой, вирус у них не обнаружили.
Сообщения о первых случаях заражения неизвестным ранее штаммом коронавируса в центральном Китае (город Ухань) появились в конце декабря прошлого года. За это время заболели 59 человек, один погиб.
Все заболевшие посещали рынки по продаже животных и морепродуктов – один из рынков вскоре был назван центром вспышки заболевания и был закрыт. Пока не зафиксировано ни одного случая передачи вируса от человека человеку.
/TOURBUS.RU
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