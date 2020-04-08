Новости ANEX Tour полетит из Сибири в Дананг Наши эксперты комментируют востребованность на российском рынке развивающихся курортов центрального Вьетнама

Как сообщает АТОР, Вьетнам является одной из наиболее востребованных стран Юго-Восточной Азии у российских туристов. Этой зимой в ANEX Tour отмечают увеличение объемов продаж туров на курорт Нячанг на 17%, на остров Фукуок – на 56%. Специалисты туроператора объясняют положительную динамику не только ценовой привлекательностью направления, но и тем, что Вьетнам отличается достаточно высокой возвратностью туристов. Как сообщили в ANEX Tour, туроператор уже начал продажу новых туров в регион Дананг с прямой перевозкой AZUR air. Полетная программа стартует в апреле 2020 года и запланирована из трех городов России: Новосибирск – вылеты 1 раз в 2-3 недели, с 08.04.2020 Красноярск – вылеты 1 раз в 3 недели, с 12.04.2020 Иркутск – вылеты 1 раз в 2 недели, начиная с 11.04.2020. «В прошлом году мы открыли прямые рейсы на о. Фукуок и уже видим отличные показатели по продажам, что позволило расширить региональную программу в этом году. Теперь мы открываем совсем малоизученный регион Вьетнама – Дананг, нетипичный и непохожий на привычный россиянам Вьетнам. Дананг – это «Азия с европейским лоском». Мы видим большой потенциал региона и намерены развивать его доступность для наших туристов из регионов РФ», – отметил Рашад Бунядов, директор по дистрибуции туроператора ANEX Tour. Всего в ассортименте ANEX Tour в Дананге – более 50 отелей, c постепенным увеличением их количества к началу сезона. Более 65% ассортимента приходится на отели 4-5*, еще 35% занимают отели 3*. Стоит отметить, что трансфер до любого отеля от аэропорта Дананг занимает не более часа. Так, тур с вылетом из Новосибирска на 12 ночей в отеле 5* с завтраками обойдется на двоих от 105 000 р., аналогичные туры с вылетом из Красноярска – от 107 000 р. на двоих, из Иркутска – от 99 700 р. на двоих. Комментируя востребованность этого региона Вьетнама на российском рынке, Людмила Мельник, руководитель департамента Вьетнама компании «Ванд», в беседе с нами отметила: «С курортами центрального Вьетнама мы работаем давно и хорошо их знаем. Данаг и Хойан – одни из лучших курортов во Вьетнаме, недаром на туристических рынках Западной Европы эти курорты очень популярны. Также район центрального Вьетнама славится и историческими и природными объектами, которые имеют мировое значение. На курортах много отелей уровня 5* и deluxe, что в сочетании прекрасными песчаными пляжами делает курорты очень привлекательными для отдыха. Единственный недостаток - эти курорты не круглогодичные и имеют ярко выраженную сезонность. Идеальное время для отдыха здесь - с середины мая до середины сентября, в остальное время (особенно осенью) на курорте - тайфуны, дожди, низкая температура. Кроме того, в пиковый сезон это одни из самых дорогих курортов Вьетнама. Мы надеемся, что спрос на этом направлении наступающим летом будет выше, так как многих туристов сейчас интересует что-то новое, а такие популярные вьетнамские направления, как Фантьет и Нячанг, уже не воспринимаются ими как экзотика». /TOURBUS.RU

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