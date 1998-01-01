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Россиянка впервые возглавила международный отель класса «люкс»

На пост директора отеля «Балчуг Кемпински Москва» назначена Лада Самодумская

Как стало известно нашему порталу, в этом месяце Лада Самодумская вступила в должность директора отеля «Балчуг Кемпински Москва» 5*+, став первым в стране российским руководителем и первой женщиной во главе международного отеля класса «люкс».

С 2018 года Лада являлась заместителем директора и коммерческим директором отеля «Балчуг Кемпински», до этого на протяжении четырех лет руководила региональной командой по продажам и маркетингу отелей в России и СНГ.

В 2016 году группа «Кемпински» отметила Ладу Самодумскую двойной наградой как лучшего директора направления среди отелей компании не только в Европе, но и в мире.



За годы работы в индустрии гостеприимства Лада Самодумская прошла успешный карьерный путь от сотрудника отдела бронирования до руководящих позиций в ведущих международных пятизвездочных гостиницах.

В 2000 году она возглавила отдел продаж отеля «Балчуг Кемпински», а в 2004 году открыла глобальный офис продаж Hyatt International Hotels and Resorts в России в качестве директора.

С 2005 по 2014 год Лада Самодумская руководила службой продаж и маркетинга гостиницы The Ritz-Carlton, Moscow и принимала участие в трех проектах открытия новых отелей компании в трех частях света – в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Лада окончила Государственную академию управления и свободно владеет английским языком. Также она получила образование в Академии американской ассоциации отелей и мотелей, участвовала в программе Европейского союза «Тасис» и президентской программе обучения менеджеров высшего звена, включая продолжительную стажировку в пятизвездочных отелях The Landmark и Royal Lancaster в Лондоне.

«Мы поздравляем Ладу с заслуженным назначением и желаем ярких успехов на посту директора отеля «Балчуг Кемпински». Пользуясь возможностью, мы также хотели бы поблагодарить Оливера Эллера за его значимые достижения в роли руководителя гостиницы на протяжении последних 5 лет, а также за оказанную им Ладе поддержку в течение этого времени в ее профессиональном росте и переходе на следующую ступень карьеры», – отметил Мартин Смура, CEO и председатель совета правления группы «Кемпински».

«С благодарностью и воодушевлением я приступаю к новым задачам, чтобы вместе с командой отеля продолжить успешно реализовывать амбициозные проекты и укреплять безупречную репутацию флагманского для группы «Кемпински» отеля в России», – отметила в свою очередь Лада Самодумская.

Напомним, что пятизвездочный отель «Балчуг Кемпински Москва» расположен в самом сердце российской столицы, и из его номеров открывается живописный вид на Кремль, Красную площадь и собор Василия Блаженного. Неповторимый образ отеля, исторический фасад которого датируется еще 1898 годом, делает «Балчуг» одной из «визитных карточек» столицы для посещающих Москву туристов и деловых людей.

В свою очередь созданная в 1897 году группа отелей «Кемпински» является старейшим гостиничным оператором класса «5 звезд люкс» в Европе. Сегодня «Кемпински» объединяет 79 пятизвездочных отелей в 34 странах и продолжает расширять свою коллекцию в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии.

Портфолио «Кемпински» включает исторические гранд-отели, современные городские отели, знаменитые курорты и престижные резиденции. Группа отелей «Кемпински» является членом-основателем Global Hotel Alliance – самого крупного в мире объединения независимых гостиничных брендов.

/TOURBUS.RU