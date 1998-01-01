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15 января
Общий турпоток в Израиль вырос, а российский - практически не изменился
Власти Израиля говорят о желании заметно увеличить число зимних чартеров из российских регионов и сократить число отказов во въезде нашим туристам
Как рассказали нашему порталу в Министерстве туризма Израиля, в 2019 году страну посетили 318 100 россиян, что лишь на 1% больше по сравнению с 2018 годом (не включая однодневных туристов и пассажиров круизных лайнеров).
При этом въездной туристический поток из всех стран продемонстрировал рекордные показатели: 4 551 600 туристов (не включая однодневных туристов и пассажиров круизных лайнеров). Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2018 года, и на 26% больше, чем в 2017 году.
«Как мы и ожидали, 2019 год закончился новым рекордом по въездному турпотоку в Израиль благодаря инновационным маркетинговым и рекламным кампаниям. В декабре 2019 года турпоток увеличился на 10% по сравнению с декабрем 2018 года. Рост туризма в последние годы был обусловлен увеличением доли бюджетных расходов в маркетинговые кампании», - отметил Амир Халеви, генеральный директор Министерства туризма Израиля.
Также сообщается, что, на фоне растущего спроса в Эйлат, министр туризма Израиля Ярив Левин обратился в российское представительство Министерства туризма Израиля с просьбой изучить возможности организации новых рейсов в город-курорт на Красном море из регионов России.
В настоящий момент авиасообщение в Эйлат осуществляется из Москвы с частотой 4 раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Это самое большое разнообразие дней вылета в истории авиаперевозки из России в Эйлат.
Перелеты осуществляются в рамках программы Министерства туризма Израиля по субсидированию рейсов. Всего в период с 8 сентября 2019 г. и по 11 января 2020 г. было выполнено 106 рейсов. В общей сложности в новый аэропорт Рамон прибыло 17 462 гостя из России, что на 8% больше, чем в прошлом году.
Владимир Шкляр, советник посольства Государства Израиль, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, отметил в этой связи: «Мы будем работать над расширением географии авиасообщения между городами России и Эйлатом и с удовольствием пригласим новых консолидаторов рейсов принять участие в нашей программе поддержки рейсов, в рамках которой мы компенсируем по 60 евро за каждого пассажира, перевезенного в Эйлат».
Напомним, что ранее Министерство туризма Израиля выпустило новую директиву, разрешающую дальнейшее субсидирование прямых рейсов из новых городов и в международный аэропорт Бен-Гурион, расположенный в пригороде Тель-Авива.
Как отметил в связи с этим Олег Драгунский, эксперт по израильскому направлению: «Традиция субсидировать чартерные перелеты в Израиль на Красное море существует достаточно давно. Судя по всему, эта программа субсидирования показала хорошие результаты.
Но Израиль – это значительно больше, чем отдых на Красном море. Это прекрасные экскурсионные программы, в том числе по святым местам трех мировых монотеистических религий – христианства, иудаизма и ислама.
Однако, учитывая сложную экономическую ситуацию, далеко не у всех россиян есть достаточно средств на подобные поездки, так что инициатива израильской стороны может реально помочь туристам и паломникам из регионов отправиться на Святую землю и посетить всемирно известные святыни».
Отметим также, что сегодня МИД Израиля прокомментировал ситуацию с недопуском ряда российских туристов в страну пограничными службами страны. Как заявили в дипведомстве, "нет сомнений, что обе стороны придают большое значение дальнейшему развитию индустрии туризма. Однако Израиль обеспокоен растущей тенденцией в отношении того, что российские граждане остаются в Израиле незаконно, и, как любая другая страна, Израиль работает над тем, чтобы ограничить масштабы этой проблемы.
В прошлом месяце Россия и Израиль провели ежегодный консульский диалог в Иерусалиме, в ходе которого обсуждались пути решения этой проблемы. Более того, по мере того, как этот вопрос будет решен, может также ожидаться сокращение числа отказов на въезд".
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