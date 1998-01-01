Новости Туристы пересели на «Американку» Организаторы нового турпроекта подвели первые итоги работы нового маршрута петербургского ретротрамвая

Результаты работы организаторов нового петербургского маршрута могут порадовать: в течение первого месяца эксплуатации (с 6 ноября по 6 декабря 2019 года) пассажирами «Первого туристического» стали 3,2 тыс. человек, а в течение семи праздничных дней начала 2020-го на ретротрамвае «Американка» прокатились 1254 туриста, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. По сообщению петербургского «Горэлектротранса», ставшего инициатором появления «Первого туристического» трамвайного маршрута в городе на Неве, в период со 2 по 8 января «Американка» выезжала на линию 28 раз, но наибольшей популярностью среди пассажиров пользовались вечерние (в 19 часов) рейсы 2 и 7 января, когда каждый раз в общей сложности перевозилось более 60 человек. Спрос на поездки в ретровагоне в новогодние каникулы оказался рекордным: в праздничные дни начала 2020-го ежедневно его пассажирами становились в среднем около 180 человек. Кроме того, Музей городского электрического транспорта, откуда стартует туристический трамвай, за время выходных посетили более 1,6 тыс. гостей, свыше 300 из которых прокатились и по территории старейшего в городе Василеостровского трамвайного парка на музейном вагоне МС. Стоит напомнить, что «Первый туристический» трамвайный маршрут появился в Петербурге только в начале ноября прошлого года: он проходит по центру города через 6 мостов, а во время путешествия в ретровагоне, оснащенном всем необходимым для путешественников (включая аудиогиды, wi-fi и пр.), туристы имеют возможность увидеть практически все основные достопримечательности. Как заявлял во время старта проекта директор «Горэлектротранса» Василий Остряков, «у Петербурга, одного из самых красивых городов мира, должен быть свой туристический трамвай. Трамваи Петербурга достойны стать одним из символов нашего любимого города и обязательным пунктом для прогулок по Северной столице». Надо сказать, что возможности у желающих познакомиться с Петербургом расширяются. Так, «Городское туристско-информационное бюро» (ГТИБ) в наступившем году начало реализовывать проект «Петербургский калейдоскоп», в рамках которого дважды в месяц станут осуществляться бесплатные пешеходные экскурсии по разной тематике. В частности, в конце января состоится экскурсия «PRO Пушкина», в феврале пройдут посвященные свадебному Петербургу и Морскому гвардейскому экипажу, а в марте экскурсантам расскажут про «эмансипированный» Петербург и архитектурные шедевры Росси. Те гости города, у которых времени в достатке (а это, как правило, самостоятельные, в т. ч. иностранные, туристы), могут выбирать из множества вариантов. Например, только туроператор «Прогулки» предлагает почти тысячу вариантов экскурсий самого разного рода, включая стопроцентно авторские. И при желании за приемлемую цену (400-700 рублей) гость имеет возможность «живьем» ознакомиться с необычными двориками или яркими парадными Петроградки, узнать адреса любви Серебряного века или погрузиться в квартал «Семенцы». Как считает Светлана Иванова, председатель правления «Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Санкт-Петербурга», наличие большого выбора предложений на экскурсионном рынке идет туризму города на пользу. «Если организованным туристам из-за нехватки времени, как правило, предлагают стандартный набор экскурсионного обслуживания, у самостоятельных возможность выбора больше, - считает она. – Поэтому они имеют возможность увидеть не только основные достопримечательности, но и познакомиться с Петербургом более близко, посетив небольшие музеи». /TOURBUS.RU

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