Новости Турция ужесточила закон о персональных данных. Как это отразится на туристах? Эксперты обсуждают, ждать ли теперь многочасовых очередей при заселении в турецкие отели

Туристы могут столкнуться с большими очередями при заселении в отели Турции из-за ужесточения закона о защите персональных данных, сообщает портал Turizm Ajansı. "С 1 января 2020 года в Турции ужесточен закон о защите персональных данных, согласно которому отельеры не смогут делать копии паспортов и других необходимых при заселении документов туристов. За нарушения гостиницам грозят серьезные штрафы", — пишет портал, который цитирует «Интерфакс». Теперь менеджеры отелей будут вбивать информацию о туристах вручную, что увеличит время заселения клиентов. В качестве альтернативы путешественникам предложат самостоятельно от руки заполнить анкету и сдать ее на ресепшн. Против ужесточения закона между тем уже выступили туристические организации Турции, - сообщает АТОР. Как заявил президент Ассоциации профессиональных гостиничных менеджеров (POYD) Улькай Атмака, отели снимают ксерокопии паспортов клиентов из чисто практических соображений, чтобы «гости могли начать свой отдых как можно скорее». По словам эксперта, после заполнения всех форм учета копии документов обязательно уничтожаются. Г-н Атмака отметил, что отельеры гарантируют безопасность персональных данных своих клиентов. Как считает представитель Ассоциации отельеров и туроператоров Кемера (KETOB) Динчер Сарыкая, новая схема обработки документов грозит обернуться длительным ожиданием прибывших туристов в холле отеля и около стойки ресепшн. «В отеле, где тысячи людей выселяются и заселяются, процесс регистрации гостей без снятия копий их документов серьезно усложнится. Это приведет к увеличению количества ошибок и недовольству клиентов от очень долгого ожидания», - пояснил он. По закону, отель может взять согласие клиента на обработку его персональных данных, в том числе на снятие ксерокопии паспорта. Однако в этом случае постояльцу отеля все равно придется подписывать специальное разрешение, при этом на оформление и распечатку этого документа все равно потребуется какое-то время. По оценке представителей турецких DMC-компаний, новые требования могут создать очереди на заселении при больших групповых заездах в отелях среднего сегмента. «Как правило, в таких отелях одновременно заселяются группы по 30-50 человек, а на стойке рецепции работает максимум два сотрудника. Например, на анталийском побережье есть отели 3*, где больше тысячи номеров. Конечно же, по новым правилам в высокий сезон отелю потребуется гораздо больше времени, чтобы заселить всех. Туристам остается только войти в положение, набраться терпения и подождать. Но зато наши гости будут уверены, что их персональные данные не попадут в руки злоумышленников», - с некоторой грустной иронией говорят местные эксперты. Зато новая ситуация практически не затронет постояльцев luxury-отелей, подчеркивают они. Обычно эти туристы приезжают в гостиницу на индивидуальном трансфере, и к тому же на стойках ресепшн таких отелей, например, как Regnum или Maxx Royal, работает много персонала, которые быстро справятся со всеми формальностями, - сообщает АТОР. Между тем, в беседе с нашим порталом заместитель председателя совета директоров OTI Holding Джошкун Юрт вчера отметил, что, по его мнению, туристам не придется подолгу ждать заселения в отели Турции из-за ужесточения закона о защите персональных данных. "Мы рассматриваем возможность распечатывать такие анкеты заранее и раздавать туристам для заполнения в самолетах или в автобусах во время трансфера. Я уверен, что проблема будет решена и туристы Cоral Travel не будут ждать часами на ресепшн", — заявил нам эксперт. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка