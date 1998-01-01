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Власти Турции хотят перенаправить российский турпоток на Эгейское море

Эксперты туриндустрии прокомментировали планы турецких властей на активное продвижение Эгейского побережья

В ходе отраслевой конференции в Стамбуле, посвященной планированию и устойчивости туризма в стране, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что по итогам 2019 года страна приняла 51 млн иностранных туристов, а доходы от отрасли составили 34 млрд долларов США.

Г-н министр также заявил, что власти страны намерены принять 58 млн иностранных граждан в 2020 году и увеличить доходы от туристической отрасли до 40 млрд долларов США. Также чиновник добавил, что к 2023 году страна намерена привлечь 75 млн иностранцев и доходы казны увеличить до 65 млрд долларов США, а средний расход туриста должен будет вырасти с 75 до до 91 доллара в сутки.

«Мы изменили стратегию в туризме для достижения этих целей», – подчеркнул г-н Эрсой. Он также отметил, что теперь остальным игрокам рынка нужно изменить взгляд на отдых в стране. В том числе, отельеры должны думать не о том, как увеличить число мест в отелях, но и какие новые сервисы предложить отдыхающим.

Владельцы ресторанов и магазинов, по мнению министра, должны прекратить повышать цены, а больше внимания обращать на качество предлагаемой продукции. Таксистам нужно прекратить «обдирать» туристов, они обязаны работать по официальным тарифам, - добавил он.

Для реализации задуманного государство намерено выделить в 2020 году 180 млн долларов США. Было озвучено, что рекламные ролики, повышающие привлекательность и узнаваемость бренда страны, будут демонстрироваться на рынках 20 стран. Интересно, что фокус кампании в новом году будет сделан на гастрономическом, оздоровительном и паломническом, MICE-, активном и молодежном туризме.

Причина такого решения, как подчеркнул г-н Эрсой, в том, что наиболее популярными местами для отдыха у туристов в настоящее время являются Анталья и Стамбул.

«У нас возникла проблема, которую мы называем «постоянный гость». Например, многие российские туристы приезжают в Анталью по 40 раз, и они сыты этим курортом по горло», - отметил Мехмет Эрсой.

Особенно важно, с его точки зрения, предлагать россиянам новые места отдыха, чтобы не потерять их интереса. «Мы должны перенаправить российских туристов на побережье Эгейского моря и создать им там условия отдыха, схожие с курортами Антальи. В противном случае туристы, которым стало скучно в Анталье, отправятся в другие страны», - заключил министр.

Комментируя эту информацию нашему корреспонденту, Дарья Домостроева, руководитель пресс-службы туроператора «Интурист», отметила: "Популярность отдыха на Эгейском побережье у россиян растет. Туроператор "Интурист" ежегодно ставит собственную чартерную цепочку а в Даламан.

По итогам 2019 года спрос на Эгейское побережье у "Интуриста" увеличился на 35%. Этому способствовала в том числе теплая осень и расширение границ купального сезона вплоть до конца октября.

Что нужно для перераспределения потока? Во-первых, наличие такого же количества отелей, как в Анталье. Сейчас на эгейском побережье в районе Даламана и Мармариса их не так много. И второе - у величение чартерной программы из России".





В св ою очередь, заместитель председателя совета директоров OTI Holding Джошкун Юрт сегодня отметил в беседе с нашим порталом: «В этом году мы намерены увеличить наши объемы по всем направлениям примерно на 15%. При этом, если на побережье Антал ь и наши объемы должны возрасти примерно на 10%, т о на Эгейском побережье — более чем на 50%. Таким образом , понятно, что развитию отдыха на Эгейском побережье Турции мы намерены уделять в этом сезоне первостепенное внимание».

/TOURBUS.RU