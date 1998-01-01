Новости «Аэрофлот» полетит в Южную Африку Эксперты прокомментировали перспективы первого рейса российского авиаперевозчика в Йоханнесбург

На сайте Росавиации появилось официальное сообщение о том, что авиакомпания «Аэрофлот» получила разрешение на осуществление авиаперелетов по маршруту Москва – Йоханнесбург с частотой полетов один раз в неделю.Напомним, что сейчас у ЮАР нет прямого сообщения из России. В беседе с представителями СМИ Марина Каткова, президент компании «Килиманджаро», сказала, что Йоханнесбург – крупный региональный хаб, через который добираются в Намибию, Замбию, Мозамбик и другие государства. «Практически все наши маршруты построены на перелете в Йоханнесбург, через Кейптаун рейсы не всегда удобные. Но все зависит от стоимости билета. Сейчас люди, даже весьма обеспеченные, готовы лететь с двумя посадками, лишь бы сэкономить. К примеру, у Ethiopian Airlines можно купить билет в Йоханнесбург всего с одной пересадкой за 43 тыс. рублей, и вряд ли российский перевозчик предложит сопоставимую цену. Туда еще летают Turkish Airlines, Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, так что перевозки более чем достаточно». Со своей стороны, Ольга Зуева, менеджер направления в компании Quinta Tour, в интервью нашему порталу рассказала: «Йоханнесбург не является массовым туристическим направлением, поскольку там просто нечего делать, город предназначен скорее для деловых поездок. Поэтому решение «Аэрофлота» поставить прямой рейс Москва – Йоханнесбург вызывает вопросы, хотя, конечно, авиакомпания может просто искать новые ниши на рынке, чтобы расширить свою полетную сеть. Более логично было бы поставить рейс из Москвы до Кейптауна через Йоханнесбург, тогда точно была бы хорошая загрузка, а сейчас получается, что туристам все равно нужно будет брать рейс до Кейптауна. На рынке можно найти более выгодные предложения. К примеру, «Эфиопские авиалинии» предлагают прекрасные возможности, чтобы комбинировать направления. Так, ЮАР востребована в комбинированных турах с Зимбабве и Ботсваной". Эксперты единогласно отмечают, что успех нового рейса национального авиаперевозчика зависит от продолжительности перелета из Москвы, поскольку туристы отдают предпочтение не длительным авиаперелетам, а рейсам со стоповерами или пересадками. Представители туроператоров также пояснили, что Йоханнесбургу отдают предпочтение при обратных вылетах групп, а не как месту первого прибытия. Так, Николай Соколов, менеджер направления ЮАР компании "ВАНД", заявил: «Прямой рейс в Кейптаун, куда прилетают группы и откуда туристы отправляются к водопаду Виктория, был бы иболеее востребован на рынке. Интересно также узнать, какую цену предложит «Аэрофлот» на новый рейс. Если туристам придется брать билеты с прилетом и вылетом из разных городов, это значительно увеличит стоимость их поездки». /TOURBUS.RU

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