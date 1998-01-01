Новости

Как ситуация на Ближнем Востоке сказалась на круизах в Персидском заливе?

Эксперты рассказали о ходе продаж морских круизов в Ближневосточном регионе на фоне последних событий вокруг Ирана

«Политические катаклизмы не испугали россиян, запланировавших отдых в Персидском заливе зимой 2020 года. По словам туроператоров, обстановка с круизами в этом регионе не менялась, отказов среди отечественных туристов нет, а круизные компании полностью контролируют ситуацию», - сообщает АТОР. Туроператоры заявляют, что обстановка с круизами в регионе спокойная, отказов от туристов не поступает, круизные компании уверяют партнеров, что пристально мониторят ситуацию.

Представители пресс-служб ряда туроператоров сообщили профильным СМИ, что непростая ситуация, сложившаяся вокруг Ирана, и ограничение полетов в воздушном пространстве над Ираном, Ираком, а также Персидским и Оманским заливами не повлияли на маршруты круизных лайнеров. Ни одна круизная компания не выступила с официальным заявлением о том, что маршрут круиза был изменен из-за соображений безопасности туристов.В этой связи, никаких отмен на круизы от туристов или звонков с вопросами по безопасности не поступает.

Напомним, что популярными круизы в Персидском заливе стали после открытия новой стоянки для судов в Дохе - столице Катара, на спросе сказалась также и выгодная стоимость авиаперелетов на борту авиакомпании Qatar Airways.

В беседе с нашим порталом Михаил Корнышев, генеральный директор компании «НИКА», отметил: «Ни одна круизная компания не будет рисковать своими туристами и дорогими судами. При малейшем подозрении на опасность, маршрут круиза будет изменен. Никто не пойдет туда, где опасно».

Поддерживает мнение коллеги и Оксана Волкова, директор по развитию туроператора ICS Travel, она заявила: «Круизные компании действительно держат ситуацию под контролем и уверяют, что маршруты безопасны для туристов и пассажирских лайнеров».

Со своей стороны, Константин Пучков, генеральный директор компании «Круизный Дом», рассказал нашему корреспонденту: «Ситуация по продажам круизов в регионе Персидского залива стабильная, туристы активно приобретают туры на отдых с круизами из Дубаи, Абу-Даби. Наши партнеры - круизные компании – отслеживают ситуацию и контролируют безопасность навигации в данном регионе своих лайнеров».

/TOURBUS.RU



