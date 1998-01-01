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14 января
Россияне снова поехали за границу на автобусе
Эксперты рассказали об основных успехах и проблемах рынка автобусных зарубежных маршрутов
Проанализировав продажи билетов на автобус в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, специалисты сервиса путешествий Туту.ру пришли к выводу о том, что путешественники стали заметно чаще выбирать поездки на автобусе за рубеж: популярность зарубежных маршрутов в минувшем году выросла на 12%.
Аналитика показывает, что средняя стоимость билета за границу в 2019 году составила 1678 рублей и уменьшилась, по сравнению с 2018-м, на 4%.
Как и годом ранее, самыми востребованными у пассажиров из РФ зарубежными направлениями стали маршруты в Беларусь, на Украину, в Финляндию, Казахстан и Эстонию, а в тройку наиболее популярных зарубежных маршрутов вошли Москва – Минск, Петербург – Таллин и Москва – Киев.
Однако специалисты Туту.ру отмечают, что на ряде направлений автобусных перевозок произошли существенные перемены. Так, по сравнению с 2018-м, невооруженным глазом виден рост интереса к Прибалтике. В частности, спрос на маршрут из Петербурга в Таллин оказался практически рекордным: за год доля пассажиров на нем выросла на 70% (с 5,4% до 8,6%).
Кроме того, высокие темпы спроса демонстрируют и другие маршруты из города на Неве в страны Балтии. Так, направление Петербург – Нарва хотя и не попало в десятку ведущих, но за год в рейтинге спроса переместилось с 58-й строчки в 2018 году на 11-ю в 2019 году (доля пассажиров на нем выросла в 5 раз), а маршрут Петербург – Рига тоже резко «скакнул» в популярности, переместившись с 22-й строчки на 12-ю.
По данным Туту.ру, за год увеличилась и доля пассажиров, следующих между Петербургом и Хельсинки (она возросла с 2,7 до 3,9% от общего пассажиропотока).
А вот многие другие маршрутные лидеры автобусного рынка образца 2018 года в минувшем году популярность потеряли. Так, на направлении поездок Москва – Минск доля пассажиропотока снизилась с 10,7 до 9,7%, Москва – Киев потеряло почти 2%, а Москва – Харьков – 1,3%.
По оценке Сергея Николаева, заместителя исполнительного директора сервиса путешествий Туту.ру, «в целом рынок регулярных автобусных перевозок в России пребывал в 2019 году в стагнации». «Не наблюдалось ни существенного роста перевозок, ни значительного спада, - замечает он. – А поскольку прогнозируемый годом ранее спад перевозок в 10% не оправдался, уже это можно счесть позитивом».
При этом основной проблемой на этом сегменте рынка он считает нелегальные перевозки. «Нелегальные перевозчики под видом заказных выполняют регулярные перевозки по маршрутам легальных перевозчиков, - констатирует он. – Они сильно, часто в ущерб безопасности перевозки пассажиров, демпингуют».
По оценкам экспертов рынка, общий размер потерь легального рынка от работы нелегалов составил в 2019 году около 60 млрд рублей: фактически «теневой» рынок составляет от 30% до 50% от всего объема перевозимых пассажиров на автобусах. «Для отрасли это колоссальные потери», - считает Сергей Николаев.
По его мнению, в 2020 году общая тенденция рынка сохранится и легальные перевозчики будут вынуждены конкурировать по ценам с нелегалами, при этом неся серьёзные потери на обеспечении безопасности перевозок. Однако уже в конце 2020 года возможно принятие ряда законопроектов, которые смогут если не полностью, то максимально закрыть доступ нелегалов к пассажирам.
«Это обстоятельство внушает уверенность всем участникам легального рынка, в том числе и нам», – отмечает Сергей Николаев.
/TOURBUS.RU
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