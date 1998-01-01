Новости Россияне снова поехали за границу на автобусе Эксперты рассказали об основных успехах и проблемах рынка автобусных зарубежных маршрутов

Проанализировав продажи билетов на автобус в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, специалисты сервиса путешествий Туту.ру пришли к выводу о том, что путешественники стали заметно чаще выбирать поездки на автобусе за рубеж: популярность зарубежных маршрутов в минувшем году выросла на 12%. Аналитика показывает, что средняя стоимость билета за границу в 2019 году составила 1678 рублей и уменьшилась, по сравнению с 2018-м, на 4%. Как и годом ранее, самыми востребованными у пассажиров из РФ зарубежными направлениями стали маршруты в Беларусь, на Украину, в Финляндию, Казахстан и Эстонию, а в тройку наиболее популярных зарубежных маршрутов вошли Москва – Минск, Петербург – Таллин и Москва – Киев. Однако специалисты Туту.ру отмечают, что на ряде направлений автобусных перевозок произошли существенные перемены. Так, по сравнению с 2018-м, невооруженным глазом виден рост интереса к Прибалтике. В частности, спрос на маршрут из Петербурга в Таллин оказался практически рекордным: за год доля пассажиров на нем выросла на 70% (с 5,4% до 8,6%). Кроме того, высокие темпы спроса демонстрируют и другие маршруты из города на Неве в страны Балтии. Так, направление Петербург – Нарва хотя и не попало в десятку ведущих, но за год в рейтинге спроса переместилось с 58-й строчки в 2018 году на 11-ю в 2019 году (доля пассажиров на нем выросла в 5 раз), а маршрут Петербург – Рига тоже резко «скакнул» в популярности, переместившись с 22-й строчки на 12-ю. По данным Туту.ру, за год увеличилась и доля пассажиров, следующих между Петербургом и Хельсинки (она возросла с 2,7 до 3,9% от общего пассажиропотока). А вот многие другие маршрутные лидеры автобусного рынка образца 2018 года в минувшем году популярность потеряли. Так, на направлении поездок Москва – Минск доля пассажиропотока снизилась с 10,7 до 9,7%, Москва – Киев потеряло почти 2%, а Москва – Харьков – 1,3%. По оценке Сергея Николаева, заместителя исполнительного директора сервиса путешествий Туту.ру, «в целом рынок регулярных автобусных перевозок в России пребывал в 2019 году в стагнации». «Не наблюдалось ни существенного роста перевозок, ни значительного спада, - замечает он. – А поскольку прогнозируемый годом ранее спад перевозок в 10% не оправдался, уже это можно счесть позитивом». При этом основной проблемой на этом сегменте рынка он считает нелегальные перевозки. «Нелегальные перевозчики под видом заказных выполняют регулярные перевозки по маршрутам легальных перевозчиков, - констатирует он. – Они сильно, часто в ущерб безопасности перевозки пассажиров, демпингуют». По оценкам экспертов рынка, общий размер потерь легального рынка от работы нелегалов составил в 2019 году около 60 млрд рублей: фактически «теневой» рынок составляет от 30% до 50% от всего объема перевозимых пассажиров на автобусах. «Для отрасли это колоссальные потери», - считает Сергей Николаев. По его мнению, в 2020 году общая тенденция рынка сохранится и легальные перевозчики будут вынуждены конкурировать по ценам с нелегалами, при этом неся серьёзные потери на обеспечении безопасности перевозок. Однако уже в конце 2020 года возможно принятие ряда законопроектов, которые смогут если не полностью, то максимально закрыть доступ нелегалов к пассажирам. «Это обстоятельство внушает уверенность всем участникам легального рынка, в том числе и нам», – отмечает Сергей Николаев. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка