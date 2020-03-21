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14 января
Паромные операторы на Балтике «растут» за счет россиян

Эксперты комментируют заметный рост числа российских туристов, путешествующих на балтийских круизных лайнерах


Как свидетельствует статистика крупнейшей финской паромной компании Viking Line, в то время как по итогам 2019-го ее общий пассажиропоток, по сравнению с результатами 2018 года, немного снизился, число российских туристов на лайнерах оператора выросло на 9,5%, а количество забронированных на российский паспорт кают - на 11%, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

 

По оценкам оператора, в 2019 года его суда перевезли свыше 6,3 млн человек – на 111 тыс. (около 1,7%) меньше, чем годом ранее. При этом небольшое сокращение объемов обусловлено снижением числа летних круизов между Швецией и Аландскими островами (это произошло из-за организации нескольких длинных чартерных отправлений на остров Висбю), а также из-за сокращения количества отправлений, связанных с техническим обслуживанем паромов.

Вместе с тем основные направления оператора (Хельсинки-Стокгольм и Хельсинки-Таллин) демонстрируют рост, объём грузоперевозок установил рекорд, а российский рынок радует перевозчика значительным повышением показателей.

 

Из пяти маршрутов Viking Line самым востребованным остаётся Хельсинки-Таллин (в 2019 на нем было перевезено свыше 1,955 млн пассажиров), а вторым по востребованности является маршрут Хельсинки-Стокгольм, на котором путешествовали почти 972 тыс. человек. При этом только связывающий столицы Финляндии и Эстонии круглогодично паром Viking XPRS летом 2019-го установил рекорд, обслужив за сезон 600 тыс. человек. Корпоративный рекорд в ушедшем году поставлен и по числу перевезённых грузов (в 2019-м Viking Line перевез почти 134 тыс. единиц), а число перевезенных им легковых автомобилей превысило 714 тыс.

 

Но особенно радует представителей перевозчика рост российского рынка, который наблюдается примерно с середины прошлого года. По данным финского оператора, кроме роста бронирований кают, заметно быстрое увеличение спроса со стороны россиян в отношении дополнительных услуг.

По итогам года популярность питания на паромах Viking Line выросла среди граждан России на 24%, а на другие дополнительные услуги - на 47%. При этом интерес жителей РФ к преимум-завтракам и кафе вырос на 46 и 76% соответственно, к отдыху в саунах - на 41%, а количество российских туристов, путешествующих с автомобилями, увеличилось на 11,4%. Что касается предпочтений по маршрутам, то чаще всего россияне выбирают тур Хельсинки-Стокгольм с заходом на Аландские острова.

 

«Рост числа перевезенных пассажиров на наиболее популярных направлениях, а также автомобилей и грузов, обусловлен нашей удачной ценовой конкуренцией, которая в целом на Балтике в 2019 году обострилась», - говорит Питер Хеллгрен, заместитель генерального директора Viking Line.

 

При этом единственный осуществляющий по Балтике рейсы из Петербурга оператор Moby Spl успехами в 2019-м похвастать, увы, не может, поскольку окончание года оказалось «смазанным» неисправностью парома «Принцесса Анастасия». Стоит напомнить, что в начале ноября он фактически вышел из строя, и хотя даты его возможного возращения на линию не раз переносились, до конца года паром из ремонтного дока так и не вышел.

 

По словам руководителя Moby Spl Сергея Котенева, зимой «Принцесса Анастасия» будет находиться на ремонте и должна полностью войти в строй к началу весенней навигации, старт которой запланирован для нее на 21 марта 2020 года. Что касается появления у Петербурга своего паромного оператора (и, соответственно, лайнера), дальше обсуждении темы и демонстрации намерений дела пока не идут.

/TOURBUS.RU


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