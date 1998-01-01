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13 января
«Фестиваль круизов» вновь пройдет в Москве и Санкт-Петербурге в конце февраля

В программе В2В-фестиваля — workshop, обучающие семинары, презентации, панельные дискуссии и многое другое


Ежегодный Фестиваль круизов традиционно пройдет в двух столицах:
20 февраля 2020 г., Санкт-Петербург, отель «Эмеральд»,
25 февраля 2020 г. , Москва, отель «Марриотт Роял Аврора».


Фестиваль круизов - профессиональное мероприятие,  посвященное всем аспектам круизного рынка, миссией которого  является продвижение круизных путешествий как одного из перспективных направлений развития выездного,  внутреннего и въездного туризма.

Фестиваль проводится с 2016 года и ежегодно собирает представителей ведущих круизных компаний, специализирующихся на речных, озерных и морских круизах, круизах по России, включая Белое море и Байкал; круизах на лайнерах и яхтах по Европе, экспедиционных круизах с маршрутами по Арктике и Антарктике, а также многочисленных гостей - представителей туристических компаний, MICE-агентств и корпоративных клиентов. В этом году фестиваль проводится в пятый раз.


В программе Фестиваля круизов-2020:

- пресс-конференция «Круизный туризм: новые возможности и перспективы роста в 2020 г.»;

- workshop для специалистов;

- обучающие семинары по технике продаж круизов и современным информационным технологиям;

- мастер-классы, презентации и экспресс-тренинги от компаний-участников;

- панельные  дискуссии по современным вызовам на рынке морских и речных круизов;

- анимация, фотосессия, традиционная лотерея с призами от компаний-участников и партнеров.

  

Среди подтвержденных участников грядущего фестиваля - ведущие круизные операторы и агентства: «Инфофлот», Costa, PAC GROUP, «Круизный Дом МК», «Водоходъ», «Солеанс», «ВолгаWOLGA», «Мостурфлот», «Истленд», Poseidon Expeditions, «Бриз Лайн» и другие.

Официальный сайт фестиваля www.festival-cruise.ru

Дополнительная информация:
Ирина Ильина

i.ilina@tourbus.ru

+7 (495) 723-72-72/ +7 (916) 602-02-03

 

 


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