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13 января
«Фестиваль круизов» вновь пройдет в Москве и Санкт-Петербурге в конце февраля
В программе В2В-фестиваля — workshop, обучающие семинары, презентации, панельные дискуссии и многое другое
Ежегодный Фестиваль круизов традиционно пройдет в двух столицах:
Фестиваль круизов - профессиональное мероприятие, посвященное всем аспектам круизного рынка, миссией которого является продвижение круизных путешествий как одного из перспективных направлений развития выездного, внутреннего и въездного туризма.
Фестиваль проводится с 2016 года и ежегодно собирает представителей ведущих круизных компаний, специализирующихся на речных, озерных и морских круизах, круизах по России, включая Белое море и Байкал; круизах на лайнерах и яхтах по Европе, экспедиционных круизах с маршрутами по Арктике и Антарктике, а также многочисленных гостей - представителей туристических компаний, MICE-агентств и корпоративных клиентов. В этом году фестиваль проводится в пятый раз.
В программе Фестиваля круизов-2020:
- пресс-конференция «Круизный туризм: новые возможности и перспективы роста в 2020 г.»;
- workshop для специалистов;
- обучающие семинары по технике продаж круизов и современным информационным технологиям;
- мастер-классы, презентации и экспресс-тренинги от компаний-участников;
- панельные дискуссии по современным вызовам на рынке морских и речных круизов;
- анимация, фотосессия, традиционная лотерея с призами от компаний-участников и партнеров.
Среди подтвержденных участников грядущего фестиваля - ведущие круизные операторы и агентства: «Инфофлот», Costa, PAC GROUP, «Круизный Дом МК», «Водоходъ», «Солеанс», «ВолгаWOLGA», «Мостурфлот», «Истленд», Poseidon Expeditions, «Бриз Лайн» и другие.
Официальный сайт фестиваля www.festival-cruise.ru
Дополнительная информация:
+7 (495) 723-72-72/ +7 (916) 602-02-03
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