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Стало известно, сколько заработали в минувшем году российские турфирмы/ Причиной жесткой посадки самолёта Nordwind в Анталье стал ветер/ В Тюмени задержана директор турагентства, обманувшая более 30 клиентов

Стало известно, сколько заработали в минувшем году российские турфирмы

Более 136 млрд рублей составила выручка российских туроператоров, турагентов и других компаний, связанных с туризмом, в период с января по сентябрь 2019 года, следует из данных, опубликованных Министерством экономического развития России.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы туркомпаний в РФ выросли почти на 4%. Наиболее значительной оказалась выручка турфирм в Центральном федеральном округе – 33,1 млрд рублей (-1,4%), Приволжском – 25 млрд (+2,3%) и Уральском ФО – 22,4 млрд (+13,3%).

Меньше заработали туркомпании в Сибирском (14,8 млрд, +7,5%), Северо-Западном (13,9 млрд, +3%) и Южном ФО (13,4 млрд, +3%). В аутсайдерах оказались Дальневосточный и Северо-Кавказский ФО (8,9 млрд, +4,7% и 4,6 млрд, +3,4% соответственно).

При этом наиболее заметно выросла выручка турфирм в Севастополе (+36,5%) и Свердловской области (+21%), а упала – в Республике Марий Эл (-39,1%) и Крыму (-13,6%).

Причиной жесткой посадки самолёта Nordwind в Анталье стал ветер

Авиакомпания Nordwind назвала "сдвиг ветра" причиной жесткого приземления ее самолета в пятницу в аэропорту турецкой Антальи и подтвердила, что пострадавших в результате этого инцидента нет. "10.01.2020, при выполнении рейса без пассажиров: N4 1801 Москва — Анталья, при уходе на второй круг из-за сдвига ветра произошло грубое приземление в аэропорту Антальи, с дальнейшим уходом и благополучным приземлением", — сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, на борту находился только экипаж воздушного судна, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в пятницу портал AirportHaber сообщил, что самолет Nordwind был серьезно поврежден при посадке в Анталье — часть шасси пробила корпус.

Согласно порталу, самолет A321-200 авиакомпании Nordwind совершал рейс Москва — Анталья. Утром в пятницу он запросил экстренную посадку в Анталье после появления дыма. На опубликованных AirportHaber фотографиях видно, что нижняя часть лайнера помята, а в салоне самолета над шасси пробит пол.

В Тюмени задержана директор турагентства, обманувшая более 30 клиентов

Полицейские Тюмени возбудили уголовное дело в отношении директора туристического агентства, подозреваемой в хищении денег клиентов, сообщает пресс-служба областного УМВД. По данным ведомства, против нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), глава турагентства задержана.

Установлено, что она обманула более 30 человек на общую сумму свыше 4 млн рублей. В частности, директор агентства принимала от своих клиентов деньги на оплату туристических поездок, но путевок они в итоге так и не получили — женщина перестала выходить на связь, а офис фирмы закрыла.

/TOURBUS.RU



