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13 января
«Интурист» и ANEX Tour представили первую совместную чартерную программу
Программа полетов двух операторов из 10 городов России в Даламан начнется в конце апреля
Как стало известно нашему порталу, новые рейсы в аэропорт Даламана отправятся из 10 российских городов с конца апреля. Эта программа станет первым совместным проектом «Интуриста и «Анекса» после того, как основатель ANEX Tour Нешет Кочкар получил контроль над старейшим отечественным оператором в минувшем ноябре.
Как рассказали нам в пресс-службе «Интуриста», чартерная программа в Даламан будет организована на бортах принадлежащей «Анексу» авиакомпании Azur Air из 10 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары и Уфы.
При этом ранее летавшие по этому маршруту два лайнера Airbus A321-200, осуществляющие полеты под флагами Red Wings и Smartavia, но фактически принадлежащие «Интуристу», продолжат в следующем сезоне полеты в Анталью.
Первые рейсы из Москвы стартуют с 26 апреля по средам и субботам, а с 22 мая будут выполняться на ежедневной основе. Из Санкт-Петербурга – 30 апреля, 11 мая и далее, с 19 мая, по вторникам, пятницам и воскресеньям. Из Екатеринбурга с 24 апреля по вторникам и пятницам, с 17 мая и далее – вторник, среда, пятница и воскресенье. Из Казани с 1 мая и Краснодара с 28 апреля - по вторникам и пятницам, а с 24 мая из краснодарского аэропорта добавятся дополнительные рейсы по средам и воскресеньям.
Из Минеральных Вод с 25 мая по понедельникам и пятницам, из Нижнего Новгорода с 23 мая по средам и субботам, из Ростова-на-Дону и Самары с 1 мая по вторникам и пятницам, из Уфы с 20 мая – среда, суббота и воскресенье.
Как отметили в пресс-службе «Интуриста», «спрос на отдых на эгейском побережье у российских туристов ежегодно увеличивается. По итогам 2019 года продажи туроператора «Интурист» на данном направлении выросли более чем на 35%.
Регион долгое время был ориентирован на европейский рынок – основной поток туристов до недавнего времени шел из Великобритании, Германии, Бельгии и Нидерландов. Поэтому сервис здесь во многом отражает вкусы европейцев: многие отели работали и работают не только по системе All Inclusive, но и на «завтраках» и «полупансионе».
Тем не менее, благодаря растущему интересу российской аудитории к курортам эгейского побережья Турции, ежегодно местные отели расширяют систему питания и вводят All Inclusive и Ultra All Inclusive в тех отелях, где раньше ее не было в принципе.
Для увеличения спроса с российского рынка некоторые отели также берут в аренду часть общественных пляжей для своих гостей и вводят анимацию на русском языке.
Эгейское побережье Турции привлекает туристов своей прекрасной природой: гористая местность, обилие хвойных лесов и оливковых рощ больше напоминают знаменитые греческие острова, чем привычные ландшафты анталийского побережья Турции. Купальный сезон на эгейском побережье начинается почти одновременно с анталийским и продолжается до конца октября.
Как показывает статистика туроператора «Интурист», туристы, отправляющиеся в данный регион, значительную часть времени проводят вне отелей - на пляжах и на экскурсиях. На территории эгейского побережья Турции находится более 50% всех античных реликвий и памятников древнего мира. У гостей региона пользуются популярностью экскурсии в старинный город Эфес, Храм Артемиды Эфесской, мавзолей Мавсола (Галикарнасского), великая ликийская тропа-путь на Олимп, гробницы ликийских царей и многие другие памятники античности».
В компании также сообщили, что стоимость недельных туров с размещением на Эгейском побережье Турции стартует от 28 тыс. за человека при двухместном размещении в отеле 3* в начале июня.
/TOURBUS.RU
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