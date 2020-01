Новости «Интурист» и ANEX Tour представили первую совместную чартерную программу Программа полетов двух операторов из 10 городов России в Даламан начнется в конце апреля

Как стало известно нашему порталу, новые рейсы в аэропорт Даламана отправятся из 10 российских городов с конца апреля. Эта программа станет первым совместным проектом «Интуриста и «Анекса» после того, как основатель ANEX Tour Нешет Кочкар получил контроль над старейшим отечественным оператором в минувшем ноябре. Как рассказали нам в пресс-службе «Интуриста», чартерная программа в Даламан будет организована на бортах принадлежащей «Анексу» авиакомпании Azur Air из 10 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары и Уфы. При этом ранее летавшие по этому маршруту два лайнера Airbus A321-200, осуществляющие полеты под флагами Red Wings и Smartavia, но фактически принадлежащие «Интуристу», продолжат в следующем сезоне полеты в Анталью. Первые рейсы из Москвы стартуют с 26 апреля по средам и субботам, а с 22 мая будут выполняться на ежедневной основе. Из Санкт-Петербурга – 30 апреля, 11 мая и далее, с 19 мая, по вторникам, пятницам и воскресеньям. Из Екатеринбурга с 24 апреля по вторникам и пятницам, с 17 мая и далее – вторник, среда, пятница и воскресенье. Из Казани с 1 мая и Краснодара с 28 апреля - по вторникам и пятницам, а с 24 мая из краснодарского аэропорта добавятся дополнительные рейсы по средам и воскресеньям. Из Минеральных Вод с 25 мая по понедельникам и пятницам, из Нижнего Новгорода с 23 мая по средам и субботам, из Ростова-на-Дону и Самары с 1 мая по вторникам и пятницам, из Уфы с 20 мая – среда, суббота и воскресенье. Как отметили в пресс-службе «Интуриста», «спрос на отдых на эгейском побережье у российских туристов ежегодно увеличивается. По итогам 2019 года продажи туроператора «Интурист» на данном направлении выросли более чем на 35%. Регион долгое время был ориентирован на европейский рынок – основной поток туристов до недавнего времени шел из Великобритании, Германии, Бельгии и Нидерландов. Поэтому сервис здесь во многом отражает вкусы европейцев: многие отели работали и работают не только по системе All Inclusive, но и на «завтраках» и «полупансионе». Тем не менее, благодаря растущему интересу российской аудитории к курортам эгейского побережья Турции, ежегодно местные отели расширяют систему питания и вводят All Inclusive и Ultra All Inclusive в тех отелях, где раньше ее не было в принципе. Для увеличения спроса с российского рынка некоторые отели также берут в аренду часть общественных пляжей для своих гостей и вводят анимацию на русском языке. Эгейское побережье Турции привлекает туристов своей прекрасной природой: гористая местность, обилие хвойных лесов и оливковых рощ больше напоминают знаменитые греческие острова, чем привычные ландшафты анталийского побережья Турции. Купальный сезон на эгейском побережье начинается почти одновременно с анталийским и продолжается до конца октября. Как показывает статистика туроператора «Интурист», туристы, отправляющиеся в данный регион, значительную часть времени проводят вне отелей - на пляжах и на экскурсиях. На территории эгейского побережья Турции находится более 50% всех античных реликвий и памятников древнего мира. У гостей региона пользуются популярностью экскурсии в старинный город Эфес, Храм Артемиды Эфесской, мавзолей Мавсола (Галикарнасского), великая ликийская тропа-путь на Олимп, гробницы ликийских царей и многие другие памятники античности». В компании также сообщили, что стоимость недельных туров с размещением на Эгейском побережье Турции стартует от 28 тыс. за человека при двухместном размещении в отеле 3* в начале июня. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка