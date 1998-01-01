Новости Изменения в правилах получения виз не сказались на турпотоке в Cуоми Туроператоры обсуждают рост популярности финского направления в нынешнем зимнем сезоне

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге обнародовало итоги 2019 года: по данным финских дипломатов, количество выданных россиянам виз возросло, по сравнению с 2018-м, на 19% и составило около 647 тыс., - сообщает наш корреспондент в Северной столице. Стоит напомнить: с 1 сентября 2019-го Финляндия отменила упрощенную схему получения мультивиз для жителей России, предложив им предоставлять в консульство ряд дополнительных документов (в т. ч. справку о финансовом положении и примерный план поездки в Суоми). Известие вызвало ажиотаж среди желающих получить финский шенген по старым правилам: в августе 2019-го в Петербурге было принято более 107 тыс. визовых заявлений – на 150% больше, чем за аналогичный период 2018-го. И хотя новые требования не сильно изменяли общую ситуацию, а для успокоения россиян в Петербург специально приезжал Паси Туоминен, директор департамента консульских услуг МИД Финляндии, в последние августовские дни приема документов по старым правилам петербуржцы брали финский визовый центр чуть ли не штурмом, создав огромные очереди. Однако опасения ряда экспертов, предрекавших падение интереса, оказались излишними: вместо него спрос на финские визы увеличился, а количество отказов при выдаче разрешения не выросло и по-прежнему составляет менее 1%. Растущий спрос на поездки в Финляндию подтверждают и другие данные. В частности, пассажиропоток скоростного поезда «Аллегро», курсирующего между Петербургом и Хельсинки, превысил 555 тыс. человек и вырос, по сравнению с 2018-м, на 16%. Если участь, что как минимум половину его пассажиров составляют россияне, это только подтверждает рост спроса на направлении. Впрочем, аналогичные цифры сообщают и другие перевозчики. Так, оператор аэропортов Finavia констатирует, что в течение 2019 года число пассажиров на российских рейсах выросло на 15%, а ряд автобусных перевозчиков отмечает рост спроса на финских направлениях как минимум на 10-15%. Подтверждает тенденцию и ситуация в минувшие длинные выходные: в период с 27 декабря по 9 января, как сообщает финская пограничная охрана, на 4 пунктах пропуска на российско-финской границе было зарегистрировано около 412 тыс. пересечений. О том, что на финском направлении все в порядке, говорят и представители турбизнеса. Так, руководитель Центра познавательных путешествий «Дядюшка Ник» Марина Бородинова отмечает, что, наряду с традиционными для Петербурга короткими (в т. ч. однодневными) турами в Страну Суоми, не только сохраняется, но и растет популярность более длительных программ. «У нас высоким спросом пользуются, к примеру, математические лагеря, которые в сезон мы организуем для клиентов в Финляндии, - сообщает она. – Однако наибольший спрос все же приходится на 2-3-дневные поездки по разным финским регионам». Подтверждает популярность направления и глава группы компаний «Петротур» Игорь Мазулов. По его словам, в целом «экскурсионная» Европа в минувшем году прибавила в популярности примерно 25%. И Финляндия здесь не исключение. «Особенно популярны у туристов комбинированные варианты туров, которые предусматривают, к примеру, путешествие на автобусе и пароме, - отмечает он. – Поскольку Хельсинки и Турку в этом отношении предоставляет массу возможностей, существует и большое количество вариантов поездок, которые неизменно пользуются спросом». Вместе с тем ситуация с финскими визами в количественном отношении все же может измениться: со 2 февраля 2020 года те, кто использовал предыдущую двухлетнюю визу без нарушений, смогут претендовать на пятилетнюю. А заявление станет возможно подавать за 6 месяцев до поездки. Это означает, что некоторая часть российских претендентов на визу станет получать ее вдвое реже и, следовательно, будет обращаться за получением разрешения на въезд в Шенген только раз в пятилетку. /TOURBUS.RU

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