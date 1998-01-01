|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
13 января
«Интурист» показал журналистам неизвестную Турцию
Старейший отечественный туроператор познакомил журналистов с уникальными историческими и природными памятниками региона Мраморного моря и «Золотого кольца» Турции
В рамках пресс-тура, приуроченного к запуску собственной чартерной цепочки в Стамбул на крыльях авиакомпании Red Wings и Smart Avia, туроператор «Интурист» совместно с принимающей компанией Istantour и мэрией Стамбула познакомил представителей отраслевых СМИ с туристическими возможностями региона Мраморного моря и городов так называемого «Золотого кольца Турции».
Напомним, что в завершившемся году году на турецких курортах отдохнуло более 6 млн. россиян, что стало абсолютным рекордом (+16,9% по сравнению с аналогичными показателями 2018 года). Всего же на территории Турции побывало в прошлом году 40,7 млн иностранных граждан, а доходы от туризма а выросли на 22% ($ 14,3млрд.).
Учитывая это, неудивительно, что турецкое правительство приняло решение продолжать стимулировать развитие туристической отрасли страны и сместить фокус их внимания с хорошо знакомых курортов Анталии и Кемера, на «непляжную» Турцию.
Когда речь заходит о культурно-познавательном туризме в Турции, то большинство думает о Стамбуле, Эфесе, Ликии и Трое, однако эта страна может предложить гораздо больше.
Так, в нескольких часах от самого крупного города страны - Стамбула расположена уникальная деревня Эртугул, основанная в 1890 годы эмигрантами из Болгарии. В настоящее время население деревни составляет всего 400 человек, преимущественно пожилых. Тут принято встречать гостей выступлением женского республиканского хора, который был создан местной активисткой – учительницей пения, хотевшей помочь женщинам социализироваться в обществе и показать, что жизнь состоит не только из домашних дел.
Тут же в деревне находится этнографический музей, основанный Фатмой Эфе. Экспозиция познакомит гостей с предметами быта жителей прошлых лет, национальными костюмами, местными традициями.
Находясь в этих краях, нельзя обойти вниманием восстановленный мемориал воинам-белогвардейцам в Гелиболу (Галлиполи). На вершине кургана установлен памятник с крестом и надписью: «Первый корпус Русской армии – своим братьям-воинам,в борьбе за честь Родины нашедшим вечный покой на чужбине…» (на фото). На территории мемориального комплекса работает музей, в его экспозиции представлены документы, связанные с жизнью русских эмимигрантов послереволюционной волны.
Раскопки расположенного в регионе древнего города Пареон, возглавляемые профессором Ведатом Келешем на протяжении десяти лет, будут интересны не только любителям истории. Стоит подчеркнуть, что все желающие абсолютно бесплатно могут принять участие в археологических раскопках под руководством опытных археологов.
В ходе работ команде профессора Келеша удалось обнаружить «церковь влюбленных» - храм периода Римского царства, расположенный неподалеку от города Пареон. В ходе археологических раскопок тут было обнаружено необычное захоронение - в одной могиле покоилось два тела, обнимающих друг друга. Останки принадлежали молодым людям лет 30, жившим в римскую эпоху. В паре метров от них покоились останки священника, которого, как и молодых людей казнили.
Согласно преданию, римский прокуратор был влюблён в девушку, обручённую с другим юношей. Решив его устранить, чиновник приказал распять соперника по ложным обвинениям. Однако девушка не желала предавать любимого и обратилась за помощью к священнику, чтобы он благословил их союз. Посетив это место, гости смогут посмотреть и представление, воспроизводящее трагические события минувших лет.
Стоит также отметить, что Турция вполне может составить конкуренцию популярным европейским гастрономическим направлениям, добавив к ним неповторимый восточный колоритом. Так, в последнее время, несмотря на законы исламиа, в стране активно развивается виноделияе, а лучшие сорта местных вин уже представлены и на международном рынке.
Свое знакомство с винодельческими традициями Турции нужно начинать с Фракии – одним из главных винодельческих регионов страны, расположенном в регионе Мраморного моря и граничащем с Болгарией и Грецией. Именно из этого места и берет свое начало традиция изготовления вин, основоположниками которой стали фракийские племена.
В 215 км от крупнейшего города Турции – Стамбула расположился город Кыркларели с населением всего 53 тысячи человек. Раньше этот город входил в состав Болгарии, возможно, поэтому тут также много виноградников, общая площадь которых около 50 тысяч гектаров.
Среди местных виноденлен широкую известность получила "Аркадия", основанная в 2002 году. Здесь можно где можно приобрести отличное местное вино, но остаться и отдохнуть в «винном отеле», расположившемся в шато. Тут можно узнать больше об основах виноделия, научиться разбираться в вине.
Еще одна местная винодельня «Саранта» , была также основана в 2002 году, но первые вина увидели здесь свет лишь 9 лет спустя. Специализируется винодельня на производстве вин сортов Chateau Murou и Saranta. На территории этой винодельни также работает отель, чьи постояльцы могут спокойно отдохнуть на природе, больше узнать о виноделии, посетить хамам и лечебные соляные пещеры.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72