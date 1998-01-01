Ближний Восток: эвакуации туристов не будет

Профильные министерства и ведомства провели оценку безопасности полетов и туризма в ближневосточном регионе и готовы принять все необходимые меры, сообщил в пятницу пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов, которого цитирует «Интерфакс».

"По поручению Дмитрия Медведева проведена оценка безопасности полетов и туризма в ближневосточном регионе. Соответствующие доклады поступили главе правительства. В случае обострения ситуации правительство готово принять меры, которые позволят при необходимости в кратчайшие сроки осуществить все неотложные материально-технические и финансовые мероприятия для обеспечения безопасности граждан РФ, включая их эвакуацию", — сказал г-н Осипов журналистам.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день профильные министерства и ведомства, в том числе МИД, Минтранс, Росавиация, Ростуризм и другие уже принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности полетов и пребывания российских граждан в странах региона.

По словам пресс-секретаря главы правительства, министерства и ведомства продолжают мониторинг происходящих событий. Также, по его словам, "анализируются события, влияющие на деятельность гражданской авиации и безопасность граждан РФ".

"Налажено регулярное информирование граждан РФ, находящихся в регионе либо планирующих зарубежные поездки, о рисках, с которыми они могут столкнуться", — добавил г-н Осипов.

Он сообщил, что, в частности, Ростуризм совместно с ассоциацией "Турпомощь" организовал работу "горячей линии" для граждан, находящихся в турпоездках в этом регионе.

Напомним, что ранее, после гибели, в результате попадания иранской ракеты, лайнера украинской авиакомпании МАУ вблизи Тегерана, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ не совершать рейсы над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами "в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов".

Также 8 января Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, а также главам МИД, Минтранса и Минэкономразвития "в срок до 10 января оценить состояние безопасности полетов и туризма в целом в Ближневосточном регионе, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий".

Между тем, АТОР в своем сообщении подчеркивает, пока что ни о какой «срочной эвакуации» наших туристов, вопреки сообщениям ряда СМИ, речь не идет.

В ходе совещания 10 января в правительстве, как сообщают официальные открытые источники, было решено лишь продолжать мониторинг ситуации в странах Ближнего Востока и проводить информирование туристов, обращающихся с вопросами на горячую линию Ростуризма.

Правовая служба АТОР также напоминает туристам и турагентам, что на данный момент регуляторы не вводили никаких ограничений на реализацию турпакетов в страны Ближнего Востока, в том числе ОАЭ, Израиль, Иорданию, Бахрейн, Катар и Оман, поэтому все аннуляции туров, производимые по инициативе туристов, будут производиться туроператорами только с удержанием суммы фактически понесенных расходов.

В свою очередь Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», отметил в интервью нашему порталу: «Запрещать полеты в страны Персидского залива никто не будет. Просто будут введены ограничения на полеты над территорией Ирана. Ситуация затронет три направления: Эмираты, Оман и Катар, потому что до них добираться нужно через иранское воздушное пространство.

При этом все авиакомпании возьмут убытки на себя, никто повышать стоимости авиабилетов не будет, так что туристы никаких изменений и не заметят».

/TOURBUS.RU