Новости В Москве отметили Рождество по-итальянски Впервые в центре Москвы с большим успехом прошел Итальянский рождественский Фестиваль

Итальянский Рождественский фестиваль впервые состоялся в столице на территории Музея Москвы 28 и 29 декабря. Фестиваль был организован Генеральным консульством Италии в Москве и прошел под патронатом посольства Италии в Москве и при поддержке Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы и Столичного цеха деятелей культуры (СЦДК).



На протяжении двух дней более 24 тыс. москвичей и гостей столицы наслаждались итальянским праздником и окунулись в атмосферу настоящего итальянского Рождества. Под яркие песни рождественской сцены взрослые и дети загадывали желания Баббо Натале, пробовали известные на весь мир итальянские блюда и десерты, писали добрые письма родителям и отправляли открытки по всему миру с помощью «Почты России», гуляли по улочкам итальянского маркета и покупали подарки и изысканные итальянские угощения к новогоднему столу, танцевали на рождественской площади с доброй волшебницей Бефаной и ее помощниками, а также своими руками создали множество прекрасных поделок на более чем 20 мастер-классах в мастерских фестиваля.



Генеральный консул Италии в Москве Франческо Форте прокомментировал успех фестиваля: «Консульство Италии в Москве делает множество мероприятий, направленных на знакомство россиян с итальянской традицией и культурой, и когда меня спрашивают, как мы все это успеваем – секрет простой, великолепный город Москва располагает к тому, чтобы проводить тут яркие и приносящие столько наслаждения нашим гостям события. Мы и дальше с радостью будем проводить такие увлекательные тематические итальянские праздники для публики».



Центром притяжения всех гостей стала главная сцена фестиваля, расположенная во втором корпусе Музея Москвы. На ней известные ведущие – актриса и певица Елена Есенина и ее итальянский напарник - шоумен и певец – Федерико Арнальди – все два дня удерживали внимание гостей. Примечательно, что звезды не только вели мероприятие, оглашали выступления артистов и рассказывали публике про итальянские традиции, но и сами исполняли свои песни. На главной сцене фестиваля также выступили итальянские и российские исполнители, солисты Большого театра и оркестр классической музыки. Дети увидели музыкальные представления и спектакль от Театра кукол Образцова.



Официальное открытие фестиваля и торжественное разрезание ленты в цветах итальянского флага прошло 28 декабря в 14:00, гостей поприветствовали генеральный консул Италии в Москве Франческо Форте, генеральный директор Столичного цеха деятелей культуры Лев Ланцман, директор Музея Москвы Анна Трапкова и руководитель представительства Национального агентства Италии по туризму (ENIT) Ирина Петренко, а также генеральный директор гастрономического центра Eataly Moscow Тимур Хихинашвили.



Каждый день с 11:00 и до 22:00 на итальянском рождественском фудкорте от лучших шеф-поваров из Италии и гастрономического центра Eataly у гостей была возможность насладиться гордостью Италии – её кухней и попробовать пиццу, чиамбеллу, ризотто, лазанью, традиционные десерты Тирамису, Панеттоне, Пангиалло Романо, Канноли и другие любимые блюда, приготовленные в уличных итальянских ресторанчиках со специальным рождественским меню.



Мероприятие было организовано таким образом, чтобы каждый гость чувствовал комфорт и радушие, с которым итальянцы празднуют Рождество и принимают гостей. Во дворе Музея Москвы, где располагалось множество гастрономических точек с итальянскими угощениями, был установлен специальный теплый шатер, в котором гости располагались, чтобы поесть. Во втором корпусе посетители могли оставить верхнюю одежду в гардеробе, а затем в тепле и уюте посетить множество интересных площадок. Здесь же был организован специальный «паркинг» для колясок. Страницы фестиваля в социальных сетях: https://www.facebook.com/christmasitalyfest https://www.instagram.com/christmas_italy_fest/ https://vk.com/christmas_italy_fest

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