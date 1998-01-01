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10 января
В Москве отметили Рождество по-итальянски
Впервые в центре Москвы с большим успехом прошел Итальянский рождественский Фестиваль
Итальянский Рождественский фестиваль впервые состоялся в столице на территории Музея Москвы 28 и 29 декабря. Фестиваль был организован Генеральным консульством Италии в Москве и прошел под патронатом посольства Италии в Москве и при поддержке Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы и Столичного цеха деятелей культуры (СЦДК).
Под яркие песни рождественской сцены взрослые и дети загадывали желания Баббо Натале, пробовали известные на весь мир итальянские блюда и десерты, писали добрые письма родителям и отправляли открытки по всему миру с помощью «Почты России», гуляли по улочкам итальянского маркета и покупали подарки и изысканные итальянские угощения к новогоднему столу, танцевали на рождественской площади с доброй волшебницей Бефаной и ее помощниками, а также своими руками создали множество прекрасных поделок на более чем 20 мастер-классах в мастерских фестиваля.
Мы и дальше с радостью будем проводить такие увлекательные тематические итальянские праздники для публики».
На главной сцене фестиваля также выступили итальянские и российские исполнители, солисты Большого театра и оркестр классической музыки. Дети увидели музыкальные представления и спектакль от Театра кукол Образцова.
Во втором корпусе посетители могли оставить верхнюю одежду в гардеробе, а затем в тепле и уюте посетить множество интересных площадок. Здесь же был организован специальный «паркинг» для колясок.
Страницы фестиваля в социальных сетях:
https://www.facebook.com/christmasitalyfest
https://www.instagram.com/christmas_italy_fest/
https://vk.com/christmas_italy_fest
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