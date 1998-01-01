Новости Ограничение полетов на Ближний Восток: Развитие событий Росавиация просит усилить меры безопасности при полетах на Ближний Восток/ Продолжительность рейсов "Уральских авиалиний" в ОАЭ увеличится на 1,5 часа/ СNN: Украинский лайнер был сбит в небе над Тегераном двумя ракетами ПВО

Росавиация просит усилить меры безопасности при полетах на Ближний Восток Росавиация планирует рекомендовать авиакомпаниям принять дополнительные меры безопасности при полетах в воздушном пространстве ближневосточного региона, следует из телеграммы ведомства, разосланной перевозчикам. "В настоящее время в ближневосточном регионе, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов, где совершают полеты воздушные суда гражданской авиации России, сложились условия, характеризующиеся дополнительными угрозами для безопасности полетов в связи с ведением активных боевых действий, а также сложной общественно-политической обстановкой. С учетом изложенного, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов РФ при выполнении международных воздушных перевозок предлагаю руководителям территориальных органов Росавиации рекомендовать эксплуатантам воздушных судов принять дополнительные меры по обеспечению безопасности полетов с учетом оперативной обстановки в районе и по маршрутам выполнения международных воздушных перевозок, а также рекомендаций, изложенных в руководстве по мерам безопасности, принимаемым в связи с военной деятельностью, потенциально опасной для производства полетов гражданских воздушных судов", — говорится в телеграмме за подписью главы Росавиации Александра Нерадько. Во взаимодействии с ФГУП ''Госкорпорация по ОрВД'' рекомендуется организовать "постоянный мониторинг оперативной аэронавигационной информации, издаваемой государствами относительно региона Ближнего Востока, Оманского и Персидского заливов и содержащей данные о деятельности, потенциально опасной для полетов гражданских воздушных судов". Также авиакомпаниям предложено "провести оценку достаточности процедур определения и снижения рисков при обеспечении безопасности полетов с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи их", указано в телеграмме. По возможности следует осуществлять выбор "наиболее безопасных альтернативных маршрутов и режимов полетов, гарантирующих безопасное выполнение международных воздушных перевозок". Продолжительность рейсов "Уральских авиалиний" в ОАЭ увеличится на 1,5 часа из-за облета Ирана Авиакомпания "Уральские авиалинии" подготовила маршруты, альтернативные ранее проходившим над территорией Ирана, со сдвигом на запад и восток от границ страны, продолжительность полетов значительно увеличится, сообщили в пресс-службе авиакомпании. "В настоящий момент идет процесс получения необходимых разрешений от авиационных властей тех стран, над территорией которых планируется совершать полеты в обход", — добавили в пресс-службе. Время в пути на рейсе Москва - Дубай по новому маршруту составит порядка семи часов. В настоящее время, согласно данным на сайте авиакомпании, оно составляет около 5,5 часов. На рейсах из Екатеринбурга и Челябинска в Дубай время в пути увеличится до 6,5 часов вместо 5 часов ранее. Над Ираном пролегает воздушный маршрут из РФ в Дубай, куда летают в том числе "Аэрофлот", S7, "Победа", "Уральские авиалинии", Royal Flight, AZUR air. Согласно данным сервиса Flightradar24, рейсы в Дубай через воздушное пространство Ирана в четверг выполнили "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и Royal Flight. Последовала рекомендации Росавиации пока только авиакомпания AZUR air: ее рейс ZF7705 Москва - Дубай в четверг был выполнен в обход Ирана через воздушное пространство Турции и Саудовской Аравии. В Тегеран из российских авиакомпаний летает только "Аэрофлот". СNN: Украинский лайнер был сбит в небе над Тегераном двумя ракетами ПВО Американская разведка пришла к выводу, что украинский пассажирский самолет, разбившийся 8 января близ Тегерана, был сбит двумя иранскими ракетами ПВО, сообщает CNN со ссылкой на информированных сотрудников администрации США. Согласно собранной США информации, иранский радар захватил потенциальную мишень — украинский самолет. Вскоре после этого самолет рухнул. Разведка США не стала сразу сообщать о полученных данных, так как решила сначала их проверить, отмечает CNN. При этом американская сторона исходит из того, что иранцы сбили самолет по ошибке. Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. /TOURBUS.RU

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