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10 января
ЦИФРА НЕДЕЛИ: За три месяца в Петербург по электронной визе приехали более 60 тысяч туристов
Эксперты комментируют первые результаты введения в Северной столице системы бесплатных электронных виз
Согласно официальной статистике, в течение первых трех месяцев действия электронной визы в Петербурге и Ленинградской области иностранцы из 52 стран подали свыше 100 тыс. заявлений на получение разрешения на въезд, а около двух третей туристов использовали право на посещение России еще в 2019 году, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.
Лидерство по количеству заявок на получение электронной визы прочно удерживают граждане Эстонии, Латвии и Финляндии (41, 14 и 11% соответственно), за которыми следуют жители Франции и Германии. При этом самыми востребованными пунктами пропуска через государственную границу являются автомобильный в Ивангороде и воздушный в аэропорту Пулково: за три последних месяца 2019-го там зафиксировано примерно по 27 тыс. человек, въехавших в Россию по электронной визе.
Особый интерес к Петербургу со стороны жителей соседних государств подтверждает, к примеру, статистика автобусных перевозчиков: по словам главы российского подразделения оператора Lux Express Райта Реммеля, только для удовлетворения спроса со стороны иностранцев к поездкам в Петербург на время католического Рождества в компании организовали 20 дополнительных рейсов.
«Введение механизма электронных виз - самая долгожданная и эффективная мера поддержки туристкой отрасли, реализованная в прошлом году, - считает председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич. – Для нас это особенно важно и потому, что сегодня город позиционирует себя как точка въезда в Россию».
В свою очередь, Анжела Савченко, руководитель направления компании «Бон Тур», говорит о том, что «гостей из-за рубежа стало приезжать заметно больше». «При этом речь идет о туристах с Запада, а не с Востока, - замечает она. – Свою роль, безусловно, играет и введение электронных виз: приехавшие по ним иностранцы все равно получают экскурсионное обслуживание, что выгодно и городу, и нам».
По данным из разных источников, со временем выправляется и картина с визовым браком: если в октябре, по экспертным оценкам, он достигал 4% от числа въезжающих, в декабре таких случаев стало примерно в 1,5 раза меньше. А с учетом совершенствования механизма выдачи разрешений на въезд, предусматривающего возможность проверки сообщаемых заявителем данных, брака (во всяком случае, в процентном отношении) станет еще меньше.
Как считают специалисты, эффективность электронных виз налицо: благодаря им в Петербург активно поехали не только организованные, но и самостоятельные гости из многих стран мира. И со временем картина въезда изменится: уже известно, что заявления на посещение города на Неве подали, к примеру, свыше двух тыс. граждан Филиппин, а также сотни жителей Мексики, Индии и других стран.
/TOURBUS.RU
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