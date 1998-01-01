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10 января
Греция «проиграла» Турции, но обещает взять реванш
Эксперты обсуждают причины снижения российского турпотока на греческом направлении в минувшем году и делятся планами на будущее
В минувшем году Греция, в былые годы демонстрировавшая высокие темпы роста турпотока из России, оказалась не на пике спроса: в первом полугодии 2019-го в списке выездных направлений туризма в целом по России она заняла 19-е место с показателем в -12% по сравнению с предыдущим годом. И так и не смогла выправить ситуацию в полной мере, показав по итогам года снижение турпотока из РФ на уровне 8%, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.
По мнению ряда специалистов, одной из главных причин снижения показателей страны является обострение конкуренции за туриста со стороны ряда стран Средиземноморья.
И, в частности, давление Турции.
Директор по развитию оператора Good Time Travel Вероника Самоха, в частности, говорит о том, что Греция после полного возвращения на рынок Турции «просела». «Турция с ее разными и более доступными в ценовом отношении предложениями, безусловно, номер один – альтернативы ей фактически нет, - полагает она. – Вместе с тем Греция способна взять своего туриста за счет огромного выбора направлений отдыха внутри страны».
В свою очередь, руководитель петербургского представительства компании Ambotis Holidays Светлана Нестерова признается: до выполнения поставленных по Греции задач в 2019 году немного недотянули. «В полном объеме планы выполнить не получилось, - говорит она. - Отчасти нашего туриста «оттянула» на себя Турция за счет более дешевого предложения, сказался и ряд других причин».
Однако она уверена, что в 2020-м задуманное удастся осуществить. «Планов по увеличению объемов на направлении мы не оставляем – будем летать по тем же направлениям и постараемся выполнить поставленные задачи», – говорит она.
При этом, по оценке экcпертов, непопадание Греции в заветный список «открытого неба», режим которого начал действовать в Петербурге с 1 января 2020 года, никак не скажется на направлении. «Перевозка по Греции сбалансирована, есть как чартеры, так и регулярные рейсы, и поэтому постановка дополнительных провозных емкостей может привести к негативным последствиям», - полагает Светлана Нестерова.
Солидарна с ней и Вероника Самоха: по ее мнению, даже в том случае, если бы в Грецию из Петербурга полетели дешевые лоукостеры, они подошли бы далеко не всем из тех, кто предпочитает отдыхать в Греции.
В стране множество направлений, а условия перевозки, предлагаемые лоукостерами, удовлетворят только наиболее легких на подъем», - полагает она.
Стоит напомнить, что в период 2013-2014 гг. только из Петербурга в Грецию чартеры ежегодно летали по 13-14 направлениям, а в целом страна уверенно занимала в Северной столице 2-3-е место по числу отправляемых за кордон туристов.
В 2019-м же ее позиции сильно пошатнулись: по данным Tourvisor, минувшим летом в Петербурге по объемам спроса ее систематически опережали не только Турция, но и Россия, Тунис и Кипр, а по итогам летнего сезона страна, подобно Болгарии, оказалась по числу принятых россиян (и петербуржцев в том числе) в «минусе».
/TOURBUS.RU
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