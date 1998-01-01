Новости Принимающим компаниям стало сложно встречать туристов в Стамбуле Эксперты комментируют неожиданное изменение схемы встречи туристов, прилетающих в стамбульский аэропорт

С первого января в аэропорту Стамбула изменилась система встречи прилетевших пассажиров, сообщает АТОР. Так, компания IGA, которая управляет аэропортом, запретила принимающим компаниям туроператоров и агентствам, транспортным компаниям и такси встречать туристов сразу у выхода из зоны таможенного контроля. Как это принято во многих аэропортах мира, представителям турбизнеса нельзя отныне находится в этой зоне и держать таблички с указанием названия туроператора или фамилией туриста. Находиться в зоне встреч разрешено только частным лицам – родственникам и близким прибывших путешественников. Как рассказали АТОРу представители DMC-компаний в Стамбуле, решение IGA запретить годами отработанную логистику встречи гостей стало полной неожиданностью для всех участников рынка. Многочисленные обращения туроператоров в министерство туризма и в отраслевые туроператорские и агентские объединения по этому поводу пока ни к чему не привели. Как рассказал один из сотрудников турецкой DMC-компании, работающей с российским туроператором, для организованной встречи туристов отвели отдельный небольшой зал на 40–50 человек. В так называемом Meeting Lounge Area, где находятся представители принимающих компаний, размещено два стола для регистрации гостей. Как говорят местные специалисты, из-за ставшей крайне неудобной и запутанной логистики сборы прилетевших туристов занимают около 1,5-2 часов. Во-первых, туристам приходится самим идти в Meeting Lounge Area: указатели к этому залу есть только на английском языке, что затруднительно для тех, кто не владеет иностранным языком. Во-вторых, люди по привычке пытаются искать стойки туроператоров, но их также нет. В итоге туристы разбредаются по аэропорту, нервничают, и когда наконец встречаются с сотрудниками DMC-компаний, то «ругаются и жалуются», - сообщает АТОР. В Ассоциации турецких туристических агентств (TÜRSAB) политику IGA назвали «ударом по въездному туризму в Турцию». По мнению этой организации, данная схема несет риски для безопасности туристов, особенно если речь идет о людях старшего возраста или тех, кто нуждается в специальном сопровождении или не знает иностранного языка. TÜRSAB обратилась в IGA с официальной просьбой пересмотреть новый порядок встречи туристов. В противном случае ассоциация не исключает обращения в суд. Однако, как говорят местные наблюдатели, на рассмотрение дела потребуется какое-то время. Комментируя создавшуюся ситуацию, исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин рассказал нашему корреспонденту: «Запрет на использование табличек при встрече в аэропорту был введен для борьбы с нелегальными таксистами, предлагающими некачественные услуги по завышенным ценам, однако такая мера негативно отразилась на удобстве встречи организованных туристов и их ориентировании по проходу к транспорту. Общемировая практика учитывает потребности для встречи туристов, и многие аэропорты мира, наоборот, стараются создать для DMC-компаний условия для комфортной и безопасной встречи гостей, размещая в аэропортах официальные стойки туроператоров. Принимающие компании туроператора «Интурист» в Стамбуле проинформировали нас о возможных сложностях перед началом пиковых дат заездов во время новогодних каникул. За прошедшие дни с начала года количество рекламаций по встрече туристов не увеличилось». Стоит отметить, что, по информации от принимающих компаний «Интуриста», ситуация все же решается. Так, на днях состоялась встреча представителей TÜRSAB и аэропорта, на которой были достигнуты договоренности по решению проблемы. О них подробнее будет сообщено в ближайшие дни. /TOURBUS.RU

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