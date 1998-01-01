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09 января
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«Аэрофлот» получил допуски на новые рейсы в ЮАР, Испанию и Таиланд/ ОАЭ начинает выдавать туристам пятилетние визы/ Забастовка в Париже вновь вызвала проблемы с транспортом
«Аэрофлот» получил допуски на новые рейсы в ЮАР, Испанию и Таиланд
Авиакомпания "Аэрофлот" получила допуск к регулярным рейсам Москва — Йоханнесбург, свидетельствует приказ Росавиации по итогам заседания межведомственной комиссии при Минтрансе РФ. Допуск позволит выполнять один полет в неделю. Сейчас между РФ и ЮАР нет регулярного авиасообщения.
"Аэрофлот" также получил допуски на выполнение чартерных программ в Испанию. Одно из направлений — Москва — Витория (город на севере Испании, административная столица провинции Алава), куда компания сможет летать до трех раз в неделю до 24 октября 2020 г. Второй маршрут — Казань – Барселона, одобренная частота — до семи раз в неделю до 28 марта 2020 г.
Вместе с тем комиссия одобрила увеличение частоты регулярных полетов "Аэрофлота" из Москвы в Пхукет (с 14 до 21 раза в неделю), в Бангкок (с 21 до 28 раз в неделю), а также из Москвы в Бухару (с 3 до 7 раз в неделю).
ОАЭ начинает выдавать туристам пятилетние визы
ОАЭ начнут выдавать туристам из всех стран мира многократные визы на пять лет, сообщил премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. «Я председательствовал на первом заседании кабинета министров в новом году. Сегодня мы приняли изменение в системе туристических виз в стране. Многократная туристическая виза будет рассчитана на пятилетний период, для граждан всех стран», — говорится в твиттере премьер-министра.
Премьер отметил, что ОАЭ ежегодно принимает более 21 млн туристов и стремится к тому, чтобы стать главным мировым туристическим направлением.
Забастовка в Париже вновь вызвала многокилометровые пробки и проблемы с транспортом
Сегодня в Париже и столичном регионе вновь возникли проблемы с работой общественного транспорта из-за продолжающейся забастовки против пенсионной реформы, сообщают французские СМИ. Забастовка длится уже 36-й день и стала самой длительной подобной акцией во Франции за последние десятилетия.
В утренний час пик в Парижском регионе скопились пробки общей протяженностью около 200 км. Общественный транспорт в столице также работает с перебоями, многие местные жители не смогли вовремя добраться на работу.
В четверг в забастовке принимают участие, в частности, учителя, медсестры и адвокаты. На работу не вышло около 30% учителей во Франции, в Париже закрыты десятки школ.
Акции протеста проходят и во французской провинции, в частности, в Руане, Бордо, Марселе и Тулузе.
Согласно недавнему опросу компании Odoxa для газеты "Фигаро", 61% жителей Франции одобряет забастовку и считает ее оправданной.
/TOURBUS.RU
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